Edith y Gastón, los padres de Francesco G., el niño de 4 años que el jueves murió ahogado en la pileta de la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez, marcharon ayer en reclamo de justicia. "No me refiero a cuestiones económicas, me refiero a que las personas que tenían que estar a cargo de mi hijo sientan el peso de la Justicia" dijo Gastón. Y recordó el momento en que llegó hasta el polideportivo, luego de la llamada de las autoridades de la colonia de vacaciones. "Cuando llegué, como pude, estaban tratando de reanimarlo, mi nene con la panza hinchada llena de agua y hecho caca, eso quiere decir que estuvo mucho tiempo en el agua, nadie cuidó a Francesco, no había rejas ni nada, y no lo buscaron donde debían buscarlo primero", dijo. La fiscal Valeria Piazza Iglesias tiene previsto imputar el viernes a un docente y al guardavidas por homicidio culposo.