“Y ojalá que nos ayudemos y que veamos la luz todos. Estamos en una barca y hay tormenta. Pero nosotros estamos sentados en la fila del medio. Y de ahí no nos movemos. La barca no se hunde, aunque algunos caigan. La barca llega a mar pacífico.” El texto pertenece al discurso que dio Elisa Carrió en el congreso partidario que consagró a Maximiliano Ferraro como secretario general de la Coalición Cívica-ARI. “El problema no es nuestro, el problema es de los que tienen una pata en la barca y otra pata fuera de la barca”, aseguró sobre el futuro de Cambiemos.

“Quiero recordar solamente a mi padre que me enseñó la igualdad, me hizo amar la república y a Don Arturo Illia y que me demostró que un hombre político puede ser impecable”, dijo Carrió en el audio que compartió a través de las redes sociales. Luego vinieron los párrafos que se hicieron conocidos en los últimos días: “Nosotros estamos en Cambiemos, pero no somos cómplices, no tenemos nada que ver con las mafias del fútbol, ni con los corruptos que también están en Cambiemos”, remarcó Carrió, sin dar nombres de quienes serían los corruptos en Cambiemos.

“Estamos en contra de la financiación empresaria de los partidos políticos”, destacó contra el proyecto del Ejecutivo que sigue intentando aprobar en extraordinarias. “Defendemos los derechos humanos de todos. Y defendemos la no violencia. Nosotros nunca vamos a ser fascistas, ni de derecha ni de izquierda. Vamos a ser humanistas, ecuménicos, no violentos, hasta el fin de los días”, sostuvo sobre el reglamento para el uso de armas letales para las fuerzas federales que publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el audio quedó afuera un párrafo que le destinó al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. “Un señor, hace unos días, reivindicó el Parlamento como lugar de la rosca política. Ese día me abrió la puerta de salida de ese lugar, que será cuando presente la jubilación. Adentro van a quedar los dirigentes de la Coalición Cívica que nunca fueron ni van a ser parte de ninguna rosca”, sostuvo, en un nuevo anuncio de que se retirará de la política.