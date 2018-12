El fiscal federal Federico Delgado imputó ayer al senador nacional de la UCR Juan Carlos Marino, al jefe de su despacho, Pedro Fiorda, y al empleado parlamentario Juan Carlos Amarilla por el presunto abuso sexual sufrido por una trabajadora del Congreso. El dictamen aguarda ahora la decisión del juez Ariel Lijo, a cargo de la causa iniciada tras la denuncia de Claudia Guebel.

Además de la imputación de los denunciados, Delgado solicitó en su dictamen diversas medidas de prueba, como la obtención de testimonios de diversos testigos: pidió citar al radical Hipólito Solari Yrigoyen y a los colaboradores del senador Marino, quienes estaban en su oficina cuando la víctima ingresó por primera vez; también al perito Claudio Presman, que acompañó a la denunciante durante su acusación.

El fiscal planteó, por otro lado, la posibilidad de que tanto Marino como Fiorda aporten sus teléfonos celulares a la investigación, ya que la denuncia presentada ante la Justicia por Guebel refiere mensajes que habría recibido de parte de ellos, con contenido sexual. Además, el fiscal pidió que la mujer, que a fines de la semana pasada dijo haber sido abusada sexualmente por Marino y los otros dos empleados parlamentarios, declare en cámara Gesell. A la presidencia del Senado, en tanto, Delgado le solicitó que informe si se iniciaron actuaciones relativas a estos hechos denunciados en la Justicia y solicitó acceder al teléfono de Fiorda para analizar sus llamados entrantes y salientes.

Tras haberse desempeñado durante más de una década como secretaria de la Convención Nacional de la UCR, Guebel comenzó a trabajar como asesora de Marino hace poco más de un año, cargo que ocupó “hasta hace tres meses”. El viernes pasado denunció ante la Justicia que fue acosada y abusada sexualmente por Marino, Fiorda y el empleado Amarilla. Contó que el senador la manoseó y que luego empezó a recibir mensajes de WhatsApp en su teléfono celular desde el teléfono de Marino: “Me decía ‘¿dónde estás?’, ‘¿dónde vivís?’, ‘voy a estar por allá, me doy una vuelta’, ‘preparate que voy a tu casa’. Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él, ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana”, sostuvo la mujer en su denuncia. A Fiorda, en tanto, lo acusó de haberla agarrado de los brazos en una oportunidad y haberle introducido la lengua en su boca sin que ella lo hubiera consentido.

El abogado del senador, Claudio Calabresi, decidió hacer especial hincapié en las “menciones” que la ex asesora de su cliente realizó del dirigente pampeano del PRO Carlos Mac Allister, contrincante de Marino en su provincia para descalificarla. “A mí me llama poderosamente la atención, la he escuchado por lo menos en diez programas haciendo una defensa del señor Mac Allister. No entiendo qué tiene que ver acá el señor Mac Allister”, sostuvo Calabresi. Guebel había mencionado a Mac Allister en una entrevista que ofreció a un diario en referencia al momento en el que fue acosada por Fiorda. Esa tarde había acudido al despacho de Marino para certificar sus horas de trabajo y se encontró con Fiorda: “Haciendo uso de su poder e influencia, me dijo que tome asiento, me explicó que Marino tenía vocación de ser gobernador y que tenían en la manga un ‘as de espadas’ contra su principal contrincante en la interna de Cambiemos (Carlos Mac Allister) en La Pampa. Una denuncia por pedofilia. Le pedí que me firme un papel, lo hizo y luego me tomó de los brazos, me apretó y me introdujo la lengua en la boca con una furia... no sabe el asco que me dio”, contó la mujer.

Al abogado del senador radical, en tanto, lo único que le llamó “poderosamente la atención” fue la mención al dirigente del PRO. En declaraciones a una radio local, Calabresi aseguró: “Creo en el senador Marino (...) Sé que Marino es un hombre de bien y me lo ha demostrado por todos los actos que tuvo desde que volvió de La Pampa, se presentó a la Justicia, se puso a disposición del juez. Vamos a actuar no atacando a la denunciante sino haciendo una defensa proactiva y pidiendo y poniendo a disposición todo lo que el fiscal está requiriendo”, puntualizó.