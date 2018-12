Eduardo Duhalde confirmó que mantuvo un diálogo telefónico con la ex presidenta Cristina Kirchner, pero que fue para conversar sobre temas personales y que no hablaron de política. “Pero en el kirchnerismo hay muy buena gente, tenemos que ver cómo se logra una síntesis opositora”, sostuvo Duhalde, sumándose a los dirigentes a favor de la unidad para 2019. Con todo, evaluó que todavía no era el momento para tomar un café con la ex presidenta, a quien además le aconsejó “salir de la escena política de los cargos. Respecto a la situación económica, consideró que “me preocupa la posibilidad de caer en default”. En diálogo con El Destape Radio, advirtió sobre el oficialismo que “creen que el capitalismo usurero los va a ayudar, son zonzos”.