Miles de documentos diplomáticos de la Unión Europea con información sobre Estados Unidos, China o Rusia fueron hackeados durante un periodo de tres años, según aseguró ayer el diario The New York Times. “La Secretaría del Consejo está al tanto de las versiones sobre una posible filtración de información sensible y está investigando activamente el tema”, comunicó ayer el organismo que representa a los gobiernos de la UE.

El hackeo fue descubierto por la sociedad especializada en ciberseguridad, Area 1, que entregó los 1100 cables al diario neoyorquino. El matutino revela también que los autores serían hackers chinos que utilizaron técnicas similares a las que usa una unidad de elite del Ejército Popular de Liberación China.

En uno de los documentos filtrados, los diplomáticos europeos califican como exitosa la reunión que tuvieron el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, en julio pasado en Helsinki. Otro escrito detalla un informe y análisis de una discusión entre funcionarios europeos y el presidente de China, Xi Jinping, de quien decían que el acoso que sufría China por parte de los estadounidenses era parecido a un combate de lucha libre sin reglas. En los cables aparecen altos cargos comunitarios, desde el presidente del Consejo, Donald Tusk, hasta la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Los documentos procedentes de misiones diplomáticas de la UE en el mundo, resumen también reuniones con responsables de Arabia Saudita, Israel y otros países que luego se transmitían a la Unión Europea. Uno de ellos fechado en el mes de febrero, advierte de la situación en la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. El escrito alerta que esa zona se habría convertido en un lugar de alto riesgo en la que los rusos podrían haber desplegado centrales nucleares. Según informó la empresa informática, los cables se descargaron de una red segura y se publicaron en un sitio de Internet abierto que los hackers pusieron online durante el ataque. El Times agrega que los atacantes se infiltraron en las redes de las Naciones Unidas, la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y en ministerios de Relaciones Exteriores y Finanzas de todo el mundo.

Parte del material filtrado de la ONU revela información de los meses de 2016 cuando Corea del Norte estaba lanzando misiles activamente. Además incluye referencias a reuniones privadas del secretario general del organismo mundial y sus representantes con líderes asiáticos. El diario agrega que en el caso de AFL-CIO las filtraciones refieren a las negociaciones sobre el Acuerdo Transpacífico. El medio destaca que algunas de las organizaciones e instituciones fueron atacadas hace años pero muchos no se dieron cuenta de la violación hasta hace unos días, luego de ser alertados por el Area 1. El grupo especializado en ciberseguridad es una firma fundada por tres ex funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos aseguran no tener prueba de este despliegue. En otro documento, un alto responsable europeo en Washington describe a la potencia norteamericana como su socio más importante pero al mismo tiempo pide Europa que se oponga a Trump en cuestiones como el cambio climático, el comercio exterior y el acuerdo nuclear iraní. Responsables europeos citados por el periódico aseguraron que los documentos más protegidos, incluidos los considerados muy secretos, están en un sistema separado cuya seguridad fue reforzada.