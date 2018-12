YAEL BENDEL *

“Dar una respuesta”

“La idea de convocar a este encuentro surgió cuando escuchamos la demanda de las mujeres que vienen a denunciar algo que les pasó en la infancia, que las lastimó y que tardaron años en denunciarlo. Esta generación que está denunciando es una generación que no recibió educación sexual integral, que no podía distinguir muchas veces una caricia de un abuso, que no sabía que eso que le estaban haciendo estaba mal. Como Poder Judicial tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dar una respuesta. El documento implica comprometernos y replicar la perspectiva de género con todos nuestros pares. Muchas veces las leyes no nos ayudan y tenemos que poder reclamarle al Poder Legislativo que realice las modificaciones necesarias”.

* Asesora general tutelar de la Ciudad.

MARISA SNAIDER *

“Falla el Estado”

“Le damos la bienvenida a toda legislación que ayude, como la ley Micaela García. Hoy nosotros podemos hacer, no es que faltan leyes, pero incluso con toda la legislación aplicada en los fallos, las muertes se siguen produciendo aunque el Poder Judicial actúe correctamente. El inconveniente que tenemos no son las resoluciones judiciales, sino el sistema y el Estado en su conjunto que están fallando. Yo recibí un caso de un femicidio y el expediente estaba impecable. Hubo fijación de perímetro, botón antipánico y el rondín de la policía, pero esa mujer fue asesinada y seis chicos quedaron sin su mamá. Me parece que el cambio más radical que tiene que haber es la perspectiva de género en todos los casos”.

* Defensora de Menores lomense.

NIEVES MACCHIAVELLI *

“Coordinar los datos”

“Existe un problema que es que la información sobre los casos se centraliza por jurisdicción y no se comparte incluso entre los distintos organismos de esa jurisdicción. Es decir, todas las estadísticas son consecuencia de esos sistemas cerrados y los datos no reflejan una realidad, por lo que no sabemos si los protocolos que estamos usando ahora son eficientes o no lo son porque estamos valorando situaciones parciales. Si nosotros pudiéramos lograr que desde que la persona llama al 911 hasta que se dicta sentencia, los datos sean compartidos por cualquier jurisdicción, eso nos llevaría a múltiples beneficios y saber qué aspectos debemos corregir o reforzar”.

* Secretaria general de segunda instancia del Ministerio Público Fiscal.