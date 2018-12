La causa de la denuncia penal interpuesta por la trabajadora del Congreso Claudia Guedes por abuso sexual contra el senador Juan Carlos Marino sigue su curso a paso firme. Luego de que el legislador negara ayer “enfáticamente” las acusaciones en su contra en la Cámara alta y pusiera a disposición sus fueros, el juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido del fiscal Federico Delgado y ordenó medidas de prueba en la investigación que incluye a Marino y otros dos colaboradores.

El magistrado ya citó a declarar como testigo en el sistema “Cámara Gesell” a la denunciante, quien había contado manoseos y acosos por Whatsapp por parte del legislador. Además, Lijo convocó a otros testigos y pidió informes a la Cámara de Senadores. El primer paso en la causa lo había dado el fiscal Federico Delgado el martes pasado, cuando imputó a los tres acusados y solicitó el avance de la denuncia. La orden incluyó a Marino pero también a sus asesores Pedro Fiorda y Juan Carlos Amarilla.

Delgado reclamó hace dos días, además de las citaciones, que el senador aporte su celular para analizar mensajes y llamados en función de que la denuncia refiere a mensajes que habría recibido Guebel con insinuaciones sexuales. Ahora el juzgado federal N° 5 a cargo de Lijo coincidió en que había elementos suficientes para iniciar la investigación y libró las primeras órdenes.

El caso se desató cuando Guebel, motivada por la ola de denuncias por violencia machistas que motivó la declaración de Thelma Fardin contra Juan Darthes, habló por primera vez de los episodios de abuso y acoso que había vivido en el palacio legislativo. “Directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos", relató. Allí reveló también que el legislador le mandaba mensajes diciéndole que iría a su casa y le enviaba “videos alusivos al sexo".

En su primera declaración pública, ayer Marino aprovechó el micrófono de su banca para despegarse de la situación, al leeruna carta claramente guionada por su abogado. “De manera enfática niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado en la causa de mención y de la cual, es bueno decirlo, no he sido formalmente notificado sino que he tomado conocimiento por los medios de comunicación”, comenzó a leer Marino. Posteriormente sostuvo que se puso “inmediatamente a derecho”, presentándose “de manera espontánea” en la Justicia, el 17 de diciembre. También afirmó que aún no pudo obtener acceso al expediente por cuestiones procesales y anunció que ponía a disposición del cuerpo sus fueros como senador nacional.

Guebel cruzó al senador, ratificó sus dichos y agregó: “Si yo estuviera en los zapatos del senador no me llevaría puestas las instituciones de la República y presentaría indeclinablemente la renuncia”. Además, cuestionó la estrategia de la defensa, que consideró “muy básica, muy primitiva”. Hay un componente machista en su abogado que pretende desviar la atención”, dijo Guebel en declaraciones a Crónica TV.