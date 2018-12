La abogada que lleva adelante una de las causas contra Juan Darthes, Raquel Hermida Leyenda, consideró que su salida al país “fue de manual”, aunque aclaró que “sólo es un obstáculo en el camino” porque si bien es cierto que el país tiene antecedentes de no haber dictado extradiciones, también suscribió convenios internacionales de protección de la mujer que podrían convalidar su traslado a Nicaragua. “Lo van a extraditar en algún momento y además él no va a quedarse tan tranquilo en Brasil”, evaluó Hermida, quien adelantó que se reunirá hoy con la abogada de Thelma Fardin para proponerle viajar juntas a Nicaragua y radicar el requerimiento judicial.

Darthes, denunciado por violación y acoso sexual, se refugió esta mañana en Brasil, su país natal. Hermida, especialista en casos de violencia de género, patrocina la tercera presentación judicial en su contra, que todavía no se hizo efectiva porque esperan el aval del equipo psicológico y psiquiátrico que acompaña a la víctima. La joven, que tenía 18 años al momento de ser abusada, era parte del staff técnico de una productora, según dio a conocer la letrada días atrás.

Hermida contó que, al enterarse de la decisión de Darthes, dudó en presentar con urgencia la denuncia, pero que finalmente desistió porque eso no hubiese impedido su viaje al exterior. “Es de manual lo que hizo, es el primer consejo que se le da a alguien que está con dos denuncias en trámite y aparte una en Nicaragua”, destacó esta tarde la abogada, quien destacó que su viaje “es la crónica de algo anunciado”.

Ante los rumores de que Darthes había viajado allí para intentar esquivar la extradición, teniendo en cuenta que Brasil no extradita connacionales, Hermida contó que el actor no está exento de que el país firme su traslado a Nicaragua. “Han firmado convenios internacionales de protección de la mujer con lo cual no es tan simple. Lo van a extraditar en algún momento y además él no va a quedarse tan tranquilo en Brasil”, aseguró la abogada y agregó que el país “también tiene sus excepciones”.

Inclusive, adelantó que hoy le comentará la posibilidad a la abogada de Fardin, Sabrina Cartabia, de presentar en conjunto un pedido de traslado. “Yo les voy a proponer viajar a Nicaragua para que empiece los trámites de extradición para Darthes por más que esté en Brasil”, afirmó.

Fardin, apoyada por el colectivo Actrices Argentinas, denunció que el actor la violó en 2009, cuando ella tenía apenas 16 años y estaba de gira con la tira Patito Feo. Esa acusación se sumó a otras tres por acoso sexual que habían presentado la actriz Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos.