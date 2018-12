"Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthes tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua", advirtió la actriz Thelma Fardin, quien hace una semana lo denunció por haberla violado durante una gira en Nicaragua cuando era una menor de edad. La joven publicó dos mensajes en sus redes sociales luego de conocer que Darthes había viajado al país vecino esta madrugada.

La joven resaltó que realizó "todo lo que estaba al alcance para dar inicio al camino legal" de la denuncia contra el actor, dejando entrever una posible estrategia de Darthes para dilatar el inicio del juicio en su contra. En ese sentido, Fardin se dirigió a quienes la criticaron tras hacer pública su denuncia con el respaldo del colectivo Actrices Argentinas. "Cuando me recriminan '¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario'. Yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. 'Esperá a que la justicia actúe', me dicen. ¿Qué justicia?", repudió la actriz.

El actor viajó esta madrugada hacia San Pablo desde el aeropuerto de Rosario a través de una aerolínea internacional y, según trascendió, permanecerá en suelo brasileño hasta el 20 de enero. "Espero que el viaje no sea una estrategia dilatoria", apuntó la abogada de Thelma, Sabrina Cartabia. Darthes cuenta con la nacionalidad brasileña, ya que es donde nación en 1963 bajo el nombre de Juan Rafael Pacífico Dabul.

"Que se haya ido a Brasil puede llegar a representar un obstáculo. Sin embargo, todas las denuncias de abuso sexual tienen que sortear obstáculos para llegar a la Justicia", lamnetó Cantarbia y agregó: "Vamos a seguir adelante con la estrategia para poder continuar con la investigación, aceitando los nexos de cooperación entre la fiscalía especializada en violencia contra las mujeres de este país, la UFEM, y la fiscalía de Nicaragua".