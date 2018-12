Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal que ratificó los procesamientos de la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa de las fotocopias de los cuadernos, el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, reiteró la posición de no habilitar un posible pedido de desafuero contra la senadora por Unidad Ciudadana y calificó de "exageración" el pedido de prisión preventiva, fundado en un posible riesgo de fuga. "La ex presidenta es senadora, tiene su domicilio, ha comparecido todas las veces que ha sido requerida. Me parece un verdadero absurdo, un disparate, un exceso", resumió Pichetto.

"La prisión preventiva es un mecanismo de pena anticipada, ya lo dijo el presidente de la Corte Suprema. No se puede utilizar este instrumento como una manera de detener anticipadamente a las personas", advirtió Pichetto durante una entrevista en Radio Nacional, después de que se conociera el fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci, quienes al mismo tiempo que confirmaron el procesamiento de la ex mandataria y ex funcionarios kirchneristas, dictaron falta de mérito como miembros de la "asociación ilícita" para los empresarios que pagaron los sobornos.

El senador —quien también mantuvo la doctrina de esperar una condena en última instancia para habilitar un desafuero en el caso de Carlos Menem— cuestionó tanto el argumento de la posibilidad de fuga de la ex mandataria como la conocida doctrina Irurzun, que supone que los ex funcionarios de Gobierno aún cuentan con mecanismos para entorpecer las causas en su contra. "La pregunta que hay que hacerse es cuál es el riesgo de fuga de la ex presidenta… ¿dónde va a ir la ex presidenta? ¿Cuál es la posibilidad hoy, fuera del poder, con pruebas ya colectadas en la etapa de instrucción que deberán ser corroboradas en el juicio oral, de que pueda entorpecer la investigación?", señaló.

"Cuando este es el tema principal de un país, estamos complicados", agregó Pichetto al referirse a la agenda legislativa de 2018, a la que consideró cruzada por la judicialización y, aunque reconoció que puede haber sustento para el procesamiento de la ex mandataria, subrayó la intencionalidad del fallo de la Cámara Federal: "La prisión preventiva es un mecanismo para volver a tensionar todo el escenario del pedido del desafuero.”