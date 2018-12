El ajuste en el Conicet suma un nuevo capítulo. Su directorio resolvió que "debido a la falta de disponibilidad presupuestaria" no financiará "reuniones científicas y tecnológicas en 2019". Los investigadores y los becarios del organismo, que esta misma semana realizaron una manifestación para rechazar el ajuste general en el sistema científico, aseguran que el nuevo recorte es una muestra más de la crisis que atraviesa el Conicet.

Todos los años, el Conicet financia total o parcialmente la realización de diversos encuentros y actividades del sistema científico y tecnológico: congresos, jornadas, simposios y coloquios, que son organizados por universidades, institutos y sociedades científicas, entre otras entidades. "Son espacios muy importantes, porque es donde podemos encontrarnos y difundir los resultados de nuestras investigaciones con otros colegas, que son los únicos que pueden criticar o hacer aportes valiosos a nuestro trabajo", aseguró el delegado general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Conicet Capital, Gabriel Bober.

Para 2019 aún no hay fondos garantizados, pese a que ya habían sido elegidas y aprobadas las actividades a financiar. El escrito enviado el miércoles a los titulares del área Organización de Reunión Científica y Tecnológica del Conicet, que anuncia la falta de fondos, menciona que igualmente "se seguirán haciendo las gestiones pertinentes para dar solución a este problema lo antes posible". Los fondos se utilizan para ítems diversos, desde el pago de viáticos para que asistan investigadores del exterior o de distintos puntos del país, hasta la impresión de materiales o gastos de logística.

"El organismo está en una crisis aguda", aseguró el ex presidente del Conicet (2012-2015) Roberto Salvarezza. "Se están tapando agujeros todo el tiempo: se paga el bono a los becarios, pero no pueden cubrir compromisos que son muy importantes. Las reuniones científicas ya están comprometidas y convocadas. No se puede suspender un congreso latinoamericano de golpe, es un papelón enorme y una muestra de la crisis en que vive el sistema de ciencia y tecnología en manos de este Gobierno", aseguró el actual diputado.

El doctor en Ciencia Política e investigador Mario Pecheny --electo este año como miembro del directorio del Conicet en representación del área de Ciencias Sociales y Humanidades-- afirmó que el panorama es "enloquecedor" y que los científicos hoy ponen plata de sus bolsillos para sostener los institutos de investigación que no llegan a pagar los gastos corrientes. "Organizar y participar de congresos es parte de las actividades por las que después somos evaluados como científicos. Son centrales, porque son los momentos en que la gente se actualiza", explicó Pecheny.

El becario doctoral del Conicet Nicolás Chiarante, referente de la Agrupación Rolando García, resaltó que hay sociedades científicas que han organizado actividades en los últimos años y todavía siguen esperando que les paguen. "La medida es un blanqueamiento de que el dinero no estará, pero hace dos años que deben parte de los fondos", detalló el investigador.

Luego de la concentración que becarios e investigadores realizaron el martes en el Polo Científico Tecnológico, contra el ajuste, las autoridades del Conicet acordaron reanudar las mesas de diálogo, que estaban suspendidas desde hace cuatro meses. La próxima reunión de becarios será el 9 de enero y el 23 se reunirá la "mesa de relaciones laborales". Además, se comprometieron a publicar los resultados del concurso de becas antes de fin de año y a no achicar la cantidad de becas otorgadas respecto de los años anteriores.