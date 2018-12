Concierto de Rosario Blues Trío y el homenaje a Caburo

"No sé por qué el blues. Un día lo escuché, lo adopté, empecé a componer y a escribir. Es una gran pasión para mí y la disfruto. Ahora, ¿por qué el blues? No tengo la menor idea", dice entre risas el inmenso Juan Caburo a Rosario/12. Hoy a las 21, Rosario Blues Trío se presenta con Caburo, Franco Capriati (armónica) y Martín Buszano (guitarra) en Centro Cultural Fito Covelli (Italia 1050). Además, la noche contará con un registro audiovisual dedicado a recorrer la trayectoria de Caburo: cantante, percusionista, compositor y letrista; de modo tal que entre las muchas referencias que el músico significa, no faltarán momentos dedicados a Contrabanda, Tráfico, y la Rocamblus.

"Sé que es un homenaje que me hacen, que editaron un video, pero no sé demasiado", agrega Caburo. Y está bien que la sorpresa sea en vivo para el propio músico. Quien está a cargo de las imágenes de archivo es Sergio Rébori, el hombre memorabilia del rock de Rosario, responsable junto a Omar Pogonza del CC Fito Covelli. Son 40 años en la trayectoria de Caburo, y culminar el año así es algo que el músico agradece. Además, junto a la mención de ese otro músico referente que ha sido Covelli.

"Tengo un recuerdo muy grato de Fito, he cantado en dos o tres grupos suyos. Que él hubiese pensado en mí para cantar en una banda es fuerte. Una vez le conté algo que me había sucedido en el sindicato, donde me exigían determinado trámite, y él se enojó mucho.'¡Qué derecho tienen de cambiarte la óptica cuando vos sos mucho más capo que cualquiera de ellos!', me dijo. Es decir, el apoyo de un estudioso como Fito a alguien que se hizo en la calle y de oreja, fue muy importante, yo no me olvido nunca de eso", señala Caburo.

"Me pone feliz haber transcurrido 40 años dedicados a la música y poder decir hoy que continúo haciéndolo. Pasé por mil cosas. Hace muchos años que estoy enganchado con el blues y ahora me presento para cerrar el año con un trío que si bien data del 2004, lo refloté ahora con un integrante distinto. Pero la temática es más o menos la misma, basada en temas propios, algunos temas de rock y blues nacional de los '70, e incluso algunos covers en inglés", refiere Caburo sobre Rosario Blues Trío, con la incorporación de Martín Buszano en lugar de Leo Moyano.

"Me junté de nuevo con la intención puesta en el blues acústico. De hecho, cuando tenía armada La Rocamblus con el Bonzo (Morelli), un día me hinché de tocar eléctrico y quise bajar decibeles. Así fue que lo llamé a Franco Capriati y a Leo Moyano, a quien volví a convocar ahora pero está ocupado. De todos modos, me encantó encontrar a Martín Buszano, que no tiene 20 años y es un apasionado. ¡Cómo toca!", agrega.

-Da cuenta de un cruce generacional, te debe motivar de manera especial.

-Por alguna razón a la gente le encanta que aparezcan chicos jóvenes en el escenario, y tocando este estilo que nos apasiona. La última vez que tocamos con Caburoblus, Pupe Barberis, mi batero, llevó un alumno suyo de 14 o 15 años. La gente lo aplaudió a rabiar. Se mezcló con los veteranos y fue una buena mezcla. Tengo esa misma sensación al ensayar con Martín y Franco. Además, hay algo que me encanta, es la maleabilidad que tienen los pibes: cómo te escuchan, cómo se relacionan con uno, con mucho afecto y respeto. Eso es algo que con algunos adultos no se da tanto.

Sobre Caburoblus, el músico dice que atraviesa "un presente maravilloso. Ya estamos en la etapa de mezcla y masterización del cuarto disco". Y como corolario a un recorrido que le vale el reconocimiento de sus pares, la anécdota que sigue es precisa: "No hace mucho tuve ganas de hacer covers, pero mis compañeros me dijeron que no, que siguiéramos con mis temas, que estaba bárbaro".