Sicarios en moto a la madrugada

Siete impactos de bala quedaron marcados a metros de la sede del Ministerio Público de la Acusación de calle Montevideo al 1900. Sucedió 24 horas después de los tiros en la puerta del Concejo Municipal; y ya suman 19 los episodios de balacera que empezaron en mayo contra el Poder Judicial y sumaron esta semana al Palacio Vasallo. Las cámaras de seguridad muestran las mismas imágenes una y otra vez: dos personas que disparan desde una moto, con cascos que no permiten identificarlos. En todos los casos se usaron armas de calibre 9 milímetros. Si bien Fiscalía logró imputaciones a autores intelectuales y materiales (Ariel "Guille" Cantero fue imputado con otras doce personas) por 13 de los primeros 15 hechos, se intenta establecer si en los nuevos episodios hay otros involucrados o tienen que ver con la misma línea que se seguía. "No descartamos nada. Estamos explorando nuevas líneas tanto de autores materiales como intelectuales. Hay una superabundancia de grupos que actúan así", dijo el fiscal Miguel Moreno. Su parte, Matías Edery, sumó que se trata de "grupos de gente contratada para ese fin". La Provincia propuso una recompensa de dos millones de pesos para quienes aporten datos y el ministro Maximiliano Pullaro designó al director de policía Marcelo Gómez como jefe de la Unidad Regional II. Seguridad nacional apunta a una nueva estrategia preventiva con las fuerzas que venían trabajando y el área de Tránsito municipal.

El nuevo ataque se produjo alrededor de las 2.30 de la madrugada. Se trata del segundo atentado contra el edificio del MPA. El primero se registró el 14 de agosto pasado, y fue uno de los últimos episodios de la primera seguidilla de hechos que empezó en mayo contra dos ex viviendas de uno de los jueces que condenó a la banda de Los Monos. La segunda parte de los ataques se inició hace diez días, con hechos casi simultáneos contra los dos principales edificios del Poder Judicial, el Centro de Justicia Penal y los Tribunales provinciales. Le siguieron una balacera al edificio donde tiene su estudio una abogado penalista que defendió a integrantes de segunda línea de la banda; y anteayer, el Concejo.

Si bien los impactos quedaron en el frente de una obra en construcción lindera al edificio del MPA, un pasillo y una peluquería, para los investigadores está claro que iban dirigidos a esa sede de la Fiscalía.

En conferencia de prensa, Serjal recordó que meses atrás se conformó un grupo especial de fiscales tanto por la gravedad de los sucesos como por la nueva modalidad de hechos. "De los primeros 15, 13 fueron esclarecidos, se detuvo a 15 personas y se establecieron autores materiales e intelectuales", enumeró. Al mismo tiempo agradeció el apoyo recibido en las últimas horas. También confirmó: "A primera hora me informaron sobre la recompensa, y ya daremos más detalles".

Moreno sumó que "no se puede descartar que personas ya imputadas como autores intelectuales estén implicadas en los nuevos hechos; tampoco descartamos vinculación con hechos anteriores, pero estamos explorando nuevas líneas de investigación tanto de autores materiales como intelectuales, que queremos mantener en reserva".

Además, fueron consultados por los posibles motivos de que fuera baleado el Concejo, ya que ayer se barajaba la teoría de que fue contra el boliche recientemente clausurado, Club Fire -que tendría relación con integrantes de la banda de Los Monos- o con cuestiones vinculadas al rubro taxis o remises truchos, donde se involucra también al clan. "Pedimos todos los diarios de sesión del Concejo para ver qué temas se trataron últimamente. En las cámaras se ve una moto que pasa en dos oportunidades y en la última baja por 1° de Mayo (cuando se dan los disparos) y regresa a Rioja para darse a la fuga", relataron. Sobre el caso de Fiscalía dijeron que "aún no hay relevamiento de cámaras, pero sabemos que fueron dos personas en moto; una con casco y otra sin casco".

Respecto a las notas encontradas en algunos de los últimos atentados, que reza "con la mafia no se jode" y algunos agregados, señalaron: "Se pueden establecer patrones de similitud pero no son peritables en términos caligráficos. No son escrituras, son dibujos de letras".

Si bien desde el Ministerio de Seguridad Nacional se habló de un protocolo de actuación, los fiscales dijeron que todavía no tenían datos al respecto. Es que tras la balacera, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que habría un nuevo protocolo de actuación para dar con los tiradores en el momento del hecho. Por la tarde, se indicó que esa nueva estrategia está relacionada con el área de Tránsito y entrecruzamiento de comunicaciones. "Son sicarios que salen en moto a la madrugada y estamos pensando una estrategia de adelantamiento a la metodología actual para llevar al Consejo de Seguridad que tenemos en Rosario, para que no nos sorprenda una moto. Vamos a proponer una nueva forma de trabajar, pero todavía no la vamos a dar a conocer", dijo. Y aseguró que las bandas van perdiendo poder. "Lo último que les queda es contratar gente por poca plata", agregó.

El ministro Pullaro reiteró que los ataques están relacionados con el trabajo contra las bandas. "Los metimos presos a todos", celebró. Por la tarde, tuiteó la designación de Gómez, en reemplazo de Juan Pablo Bengoechea. "Tuvimos la primera reunión de planificación operativa con los nuevos Jefe y Subjefa de la Unidad Regional II, Licenciada Carina Degrá", agregó.

Por su parte, el diputado Carlos Del Frade señaló que la balacera contra el Concejo "merece una sesión extraordinaria entre diputados y senadores. Si no hay reacción desde la política, nuestro pueblo sentirá cada vez más lejos la respuesta democrática", dijo.

Las muestras de respaldo llegaron de varios sectores y hasta el presidente de la Nación tuiteó a la población rosarina tras los últimos hechos: "Quiero expresar todo mi repudio frente a los ataques al Concejo Municipal de Rosario y al Ministerio Público de la Acusación. Los rosarinos cuentan conmigo para llegar hasta el fondo de lo que pasó y para enfrentar a estas mafias", escribió.