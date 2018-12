Una de las partes salientes de la entrevista a Del Potro se relacionó con su retorno al circuito ATP. El tandilense todavía no confirmó si podrá jugar el Abierto de Australia desde mediados de enero, el primer Grand Slam del año. “Tengo mucha ilusión y hago todo lo que puedo. Pero más cerca de la fecha veré si estoy preparado para competir”, declaró. Del Potro contó que el golpe en octubre, por la lesión que sufrió durante el Masters de Shanghai, fue duro pero lo “fortaleció”. “Nunca antes creí que tenía la fuerza interior para sobreponerme a todos estos problemas. Hay momentos en los que se me cruzó lo peor porque ya tuve bastante con las muñecas, pero aunque fue un mazazo me lo tomé como algo que me dio fuerzas”, explicó.