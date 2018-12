“No estoy triste. Por supuesto que me hubiese gustado jugar la final, pero siento que me sacaron un peso de encima. Ahora vamos a empezar a vivir la verdadera fiesta: la victoria contra Boca”, señaló el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, en Abu Dhabi. “La victoria ante Boca en la final de la Copa Libertadores quedará en la historia por los siglos de los siglos. En Madrid dije que el Mundial de Clubes era la frutilla del postre”, declaró. “Después me di cuenta de que tenía que cambiar el discurso porque los jugadores y el cuerpo técnico estaban concentrados en ganar. Pero bueno, las declaraciones de muchos era ‘ya nos diste la gloria más grande, ya estamos hechos’. Creo que nos relajamos un poco todos”, admitió.