Varios famosos repudiaron la actitud de Darthes de irse a Brasil, comparando el viaje con una fug, ya que como Juan Rafael Pacífico Dabul (su nombre real) nació en San Pablo, las leyes brasileñas lo protegen de la extradición.

“Amanecer sabiendo que Juan Darthes se fue lo más campante a refugiarse a San Pablo. Salió en un avión desde Rosario hoy al amanecer. Y si se queda allí será muy difícil la extradición y la investigación. Gracias por todo, patriarcado de mierda. Y buen día!”, manifestó Dolores Fonzi, una de las integrantes del colectivo Actrices Argentinas, que contiene y acompaña a Thelma Fardin.

Dalma Maradona, por su parte, consultó: “¿Si una persona no es culpable no se fuga, o sí?”. “Qué mierda todo…”, manifestó su molestia Julieta Zylberberg.

En tanto, Thelma Fardin tuiteó: “Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthes tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal”. Horas más tarde, publicó otro tuit: “Cuando me recriminan ‘¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario’ yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. ‘Esperá a que la justicia actúe’ me dicen. ¿Qué justicia?”.