"No hay que negociar con las mafias", dijo ayer la intendenta Mónica Fein, tras las balaceras de esta semana al Concejo Municipal y a una de las sedes de la Fiscalía. "Nosotros, en lo que respecta a toda nuestra acción vamos a seguir adelante, no nos vamos a detener, aunque quieran amedrentarnos con estos hechos de violencia", agregó la intendenta durante el acto de presentación de las nuevas unidades de la empresa mendocina El Cacique (ver aparte). La mandataria socialista aseguró que desde el municipio van a reforzar la presencia en la vía pública para realizar más controles junto a la policía y tener más presencia durante la noche. Además, descartó alguna intencionalidad política detrás de los ataques. "Pueden beneficiar a los violentos si nos ven separados o discutiendo responsabilidades parciales cuando tenemos que estar trabajando juntos", afirmó.

Tras haberse reunido con los concejales el pasado miércoles para solidarizarse por el ataque a balazos al Palacio Vassallo, la intendenta Fein fue abordada ayer por la prensa sobre el tema. En primer lugar, señaló que Rosario "es una ciudad, como lo demostramos en cada acción, que no baja los brazos. En ese camino, y pidiendo toda la colaboración de las fuerzas nacionales y provinciales; y de la justicia, que esperamos que avance y nos diga quiénes fueron los responsables, vamos a seguir trabajando por una ciudad donde la violencia no nos genere ningún amedrentamiento".

-¿Van a reforzar la seguridad de las reparticiones municipales?-

-Vamos a reforzar la presencia en vía pública, queremos hacer muchos más controles junto a la policía de motos, queremos estar más presentes ahí donde nos necesitan los ciudadanos, porque creemos que ese es nuestro objetivo. En este camino hemos coordinado con el Ministerio de Seguridad hacer más operativos, estar más presentes en la nocturnidad que es donde se dan estas acciones. Hemos entregado nuestras cámaras para aportar a la investigación, todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer. Todos los ciudadanos de buena voluntad están pensando en eso, en ver cómo trabajamos juntos, sin ninguna mezquindad política para que esto se solucione y se llegue al final del esclarecimiento.

-¿Qué falló porque siguieron las balaceras?-

-Esperemos que la justicia nos diga de dónde viene esto. No se puede hacer ninguna apreciación porque no tengo elementos. Creo que hay sectores que han entendido que este mecanismo de balaceras, que por supuesto nos impacta a todos, es porque quieren demostrarnos que tienen poder, que hacen daño, pero no nos van a detener, tenemos que seguir trabajando. En nuestro caso, y para dejarlo en claro para toda la ciudadanía, que todos los integrantes de los remises y taxis fueron entregados hace mucho tiempo al MPA, así que tanto choferes como dueños de remises y taxis están en condiciones de prestar ese servicio, fueron revisados sus antecedentes.

-¿Ustedes entienden que los ataques tienen que ver con los remises truchos?-

-No lo puedo decir, pero como hoy se ha planteado un problema, este año ha sido un récord de sacar remises no habilitados de la ciudad. Vamos a seguir trabajando junto al MPA, no puedo decir que ese haya sido el motivo, pero como se plantea ese motivo quiero aclarar que trabajamos mucho para que todo lo que esté habilitado tenga absoluta seguridad para el vecino. Y todo lo que no esté habilitado, son las áreas de control junto con el Ministerio de Seguridad los que trabajan todos los días.

-El 2019 es un año de muchas elecciones, ¿cree que algunos partidos políticos y algunos sectores utilizan este tipo de herramientas para generar conflictos?-

-Espero que no, creo que aquellos que lo hacen le hacen más el juego a los violentos que a la ciudad. Tenemos que aprender que estas cuestiones no benefician ni perjudican a nadie, sí pueden beneficiar a los violentos si nos ven separados o discutiendo responsabilidades parciales cuando tenemos que estar trabajando juntos. Es el mensaje que le tenemos que dar a los que quieren hacernos pelear entre nosotros. A la violencia, los poderes del Estado, más allá de su signo político, la tienen que enfrentar en forma conjunta.

-¿Cómo vio la respuesta del arco político que hubo en el Concejo?-

-Fui al Concejo, apoyé la reunión que hicieron. Creo que hubo una mirada correcta de unirse y defender las instituciones contra todos aquellos que quieran hacer que discutamos pequeñas cosas, ese es el objetivo más importante. Todos somos responsables, del gobierno local, provincial y nacional para trabajar juntos y eliminar a estos sectores violentos.