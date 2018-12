La diputada y jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvió a renovar su embestida contra el ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al afirmar a través de un tuit que “las amenazas” del ex magistrado “a Elena Highton que infiere Carlos Pagni nos tienen muy preocupadas a muchas mujeres de la Justicia y de la política”. Y agregó: “A mí me constan. En días en que se habla del abuso esto no tiene límites”.

Carrió hizo alusión a una nota del columnista de La Nación Carlos Pagni, quien mencionó supuestas amenazas del ex presidente de la Corte a la jueza.

Sobre la nota también se hizo eco el diputado nacional Fernando Iglesias, también a través de la red Twitter, que se preguntó: “¿Qué dirán las chicas del MeToo argentino sobre esto? Una sola mujer en la Corte y sufre aprietes y amenazas de los machos alfa?”. También la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina difundió una nota de apoyo a la jueza de la Corte, en la que sostiene que la presencia de Highton en la Corte “es nuestra presencia, la de todas las mujeres de los poderes judiciales del país”.