TEATRO

Estrella

Especialista en papeles femeninos, Juan Pablo Geretto estrena un nuevo unipersonal, sucesor de los exitosos Solo como una perra, Yo amo a mi maestra normal y Como quien oye llover, con los que batió récords de permanencia en cartel en Capital Federal, Rosario, Mar del Plata y Córdoba. Su nuevo personaje se llama Estrella, que bien podría ser alguna de las mujeres con las que el actor se cruzaba en la plaza principal de Gálvez (Santa Fé), su ciudad natal, o en los jardines de la parroquia Santa Margarita de Escocia. Estrella es una revendedora de productos Avon obsesionada por la expectación televisiva, casi como una única visión de universo posible. Una mujer que, acelerada en su “tempo”, se enceguece para no ver. Autor e intérprete: Juan Pablo Geretto, con dramaturgia y dirección de Virginia Martínez. Desde el viernes 4 de enero.

Viernes y sábados a las 20 y 22, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $400.

Los martes, orquídeas

Elenita es la menor de cuatro hermanas, una jovencita tímida y romántica que siente que no genera atracción en los hombres. Para intentar cambiar su carácter y crearle una ilusión, su padre decide inventarle un admirador y enviarle todos los martes un ramo de orquídeas. Libro de Jorge Maestro, sobre argumento cinematográfico de Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari. La dirección musical y la música original es de Martín Bianchedi, y dirige Lia Jelín. Con Mario Pasik, Rita Terranova, Felipe Colombo, Candela Vetrano, Carla Del Huerto, Florencia Cappiello, Matias Strafe y Agustina Bouzo. Desde el viernes 4 de enero.

Viernes a Domingo a las 21, en la Sala Payró del Teatro Auditórium, Bv. Marítimo 2280, Mar del Plata. Entrada desde $300.

MÚSICA

Era hora

Además de ser uno de los primeros periodistas locales de rock, Claudio Kleiman hace años que venía amenazando con el disco tan bien titulado que merecidamente acaba de editar. De hecho, hace un par de décadas hubo un cassette con un puñado de temas, entre los que se destacaba una versión de “Cabelo no pente”, de Alceu Valenca. Pero para este demorado debut todo aire brasilero queda de lado, y el panorama es dominado por el blues en su mejor vertiente argentina. Con invitados de lujo como Claudio Gabis, Ciro Fogliatta, Gustavo Santaolalla, Claudia Puyó y León Gieco, entre otros, Kleiman incluye el tema que le supo grabar Skay, “Boggart Blues”, musicaliza una vieja letra de Pipo Lernoud de la época de “Ayer nomás”, de título interminable, y recorre hits propios como “Para dejar la ciudad” y “En el parque Centenario”, con el detalle de invitar al guitarrista Mario Bevilacqua, con quien interpretaba este último tema cuando actuaban como dúo. Y para demostrar que no se referían a él cuando cantaron eso de “el periodista que se moría por tocar”, Ricardo Mollo y Diego Arnedo aparecen –junto a Rodolfo García– en el tema que cierra el disco, “Cuando llueve la tristeza”.

Edad media

Segundo opus de la banda de blues psicodélico Cochecama, cuarteto liderado por el guitarrista y cantante Fede Caivano, responsable de las letras de los siete temas del disco, firmados colectivamente por el grupo. Grabado en Mixo Estudio por Fer Taverna, también a cargo de la mezcla, la banda de completa con Juan Braver en guitarra, Andrés Smith en bajo y Horacio Bonansinga en batería. Atención con los temas “Santa Teresa” y “Baila”.

ONLINE

Lazzaro feliz

Sin pasar por las salas de cine, el notable tercer largometraje de la italiana Alice Rohrwarcher (la directora de Las maravillas) desembarca directamente en la plataforma Netflix. En parte crónica realista, en parte fábula espiritual, el Lazzaro del título es un joven campesino que es todo bondad y beatitud, el miembro más joven de una familia empobrecida y explotada por la dueña de las tierras que cultivan, una marquesa con temple de acero. Pero la historia no transcurre en el medioevo sino en algún momento del siglo XX tardío. Allí no se acaban las extrañas costumbres de un film deudor de las enseñanzas de Pasolini: luego del particular encuentro con un joven rico y caprichoso, las desventuras del muchacho continúan años más tarde en las calles periféricas de Roma, como miembro de un nuevo clan de marginales urbanos. Ganadora del premio al Mejor Guion en el Festival de Cannes, la película permite reencontrarse con un gran cine italiano que se creía perdido en las nieblas del pasado.

Lobo (Borü)

El imprevisible y enorme éxito de la telenovela Las mil y una noches grabó a fuego en el recuerdo de los televidentes que el universo del audiovisual turco podía ofrecer horas y horas de entretenimiento. Netflix acaba de incorporar a su oferta de producciones televisivas esta miniserie en dos episodios que poco y nada les debe a los laberintos del culebrón romántico. Borü significa “lobo” en idioma turco y los protagonistas de la historia son un grupo militar de elite encargado de licuar cualquier tipo de amenaza a la paz interior. Mucha acción y poco romance en una trama enfocada en la entrega de los soldados, heroísmo que, dada la actual situación política de Turquía, resulta al menos algo polémico.

CINE

Había una vez un Deadpool

No, no se trata de una secuela o de una precuela o de un reboot: el lanzamiento de esta nueva versión, al mismo tiempo extendida y “achicada”, se debe exclusivamente a la necesidad de captar a un público más joven para la recientemente estrenada Deadpool 2. En un caso atípico pero no único en la historia (hasta Fiebre de sábado a la noche tuvo un corte ATP), esta nueva versión del film de David Leitch adelanta desde un primer momento que aquello que el espectador se dispone a ver es exactamente la misma historia de la película original, aunque “filtrada por el prisma de la inocencia de la niñez”. Casi sin sangre y con las puteadas bajo un beeep autoconsciente, el éxito o fracaso de este concepto de reestreno dirigido a los más pequeños posiblemente marque un destino de experimento fallido o formato a explotar comercialmente. El resto es lo de siempre: parodia del cine de superhéroes, chistes internos, meta discurso, su ruta. Pero ahora para mayores de 13.

Historias breves 16

Llega al cine Gaumont la decimosexta entrega de cortos nacionales englobados bajo el título Historias breves. La primera edición a mediados de los años 90 es material de leyenda: de allí surgieron cineastas de la talla de Israel Adrián Caetano, Lucrecia Martel y Daniel Burman. Ahora es el turno de una nueva generación de jóvenes realizadores surgidos de la escuela de cine ENERC, todos ellos dispuestos a narrar las historias elegidas con la concisión del cortometraje. Los siete breves films, de temáticas y estilos muy diversos, fueron dirigidos por Sebastián Dietsch, Sofía Torre- Andrea Armentano, Sebastián Rodríguez, Hernán Alvarado, Laura Zenobi- Lucas Altmann, Luis Camargo y Claudia Ruiz.

TV

Room 104

La serie creada por los hermanos Mark y Jay Duplass para la cadena HBO recuperó en su primera temporada los placeres de los unitarios unidos libremente por un concepto central. En cada episodio, los límites geográficos de una habitación de hotel marcaban los senderos del drama, el horror o la parodia. Para la segunda temporada, los creadores de Togetherness prometen conceptos aún más extremos, incluyendo una mañana de amnesia respecto de los acontecimientos de la noche anterior, una cita destinada al placer que termina terriblemente mal y la idea de infierno en la tierra como una serie de cajas chinas. Entre los convocados para la segundo temporada se destacan sin demasiado esfuerzo Brian Tyree Henry (Atlanta), Michael Shannon y Kent Osborne, famoso por sus guiones para la serie animada Bob Esponja. Serán doce episodios en total, a exhibirse todas las semanas en horario de trasnoche.

Todos los sábados a la 1.55, por HBO.

¡Feliz año nuevo, mascotas!

Como ya lo hizo el año pasado, National Geographic promete un especial para perros y gatos estresados por los petardos y fuegos artificiales típicos de estas épocas. Arrancando diez minutos antes de la medianoche del 24 y del 31 y durante una hora, la señal emitirá música e imágenes relajantes para que las mascotas puedan atravesar los minutos de estruendo en paz y armonía. “Esperamos que este año nos ayude a generar más conciencia sobre los efectos negativos que tiene en los animales la pirotecnia”, comentan los responsables desde la gacetilla de prensa. Coco, Pancho y Mishu agradecen moviendo la cola.

Lunes 24 y lunes 31 a partir de las 23.50, por National Geographic.