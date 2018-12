La aerolínea Iberia, que forma parte del grupo británico IAG, se enfrenta a la posibilidad de no poder volar dentro de España si finalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) se produce sin acuerdo. Para evitar los efectos de esa retirada brusca, Bruselas plantea extender de forma temporal ciertas licencias para el transporte aéreo. Sin embargo, los permisos excepcionales que otorgará la UE tras el Brexit a aerolíneas británicas, y tan solo durante un año, se limitarán a vuelos directos entre una ciudad del Reino Unido y un aeropuerto de la UE, y dependen de que Londres adopte medidas equivalentes. Fuentes comunitarias aclararon que no se permitirán vuelos domésticos dentro de la UE o conexiones con escala en Europa a aerolíneas del Reino Unido. Por tanto, Iberia, al formar parte de IAG, una empresa británica, se vería ante la posibilidad de no poder seguir volando dentro de España si la primera ministra británica, Theresa May, no logra que la Cámara de los Comunes apruebe el acuerdo de retirada.