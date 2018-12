Los tiros que no se escucharon esta semana en el Concejo Municipal, paradójicamente suenan más fuerte ahora, cuando comenzaron los análisis, las sospechas y la falta de información fehaciente. "Lo que hay que hacer acá es apuntalar y respetar el trabajo del fiscal. Yo entiendo que es grave pero también sé que no es diferente a muchos hechos que lamentablemente se están dando en la ciudad", dijo el concejal del Frente Progresista Pablo Javkin. El precandidato a intendente del sector sostienen que todos los ataques tienen una misma mecánica que "es lo que más preocupa: La impunidad con la cual a la madrugada puede alguien circular en moto sin patente, tomarse el trabajo de dejar una nota, dar una vuelta, volver, tirar tiros, irse y que no haya una persecución policial, que no haya una investigación, una identificación. Sinceramente, eso es lo que más preocupa porque yo dudo que eso se pueda dar sin ningún tipo de acuerdo", sospecha el edil.

Javkin se hizo la misma pregunta -aún sin respuesta- que muchos de los ciudadanos cuando se enteraron de la balacera en el frente del Concejo Municipal. En el Palacio Vasallo, "puntualmente hay custodia las 24 horas y el Monumento tiene custodia de Gendarmería las 24 horas. No sólo que nadie escuchó nada esa madrugada, sino que las balas aparecieron 9 horas después del hecho. Es muy llamativo", insiste Javkin.

El concejal también observó que el tema de la proliferación de armas "es otro dato alarmante. Porque lo que se nota es que no hay armas ilegales sino que hay armas que se ilegalizan. Son armas legales que luego pasan al circuito ilegal".

Para Javkin más allá de la gravedad que implican estos ataques a las instituciones, "también son graves los ataques que ocurren en los barrios. Porque son ataques que se basan en un mismo modus operandi: Es una idea de intimidación que se basa en la impunidad para hacerla. Creo que hay que exigir reacción en ese momento. No puede ser tan fácil circular en moto, sin patente, sin casco, con un arma y tener todo el tiempo para hacer estas balaceras".

El concejal celebró el cambio de jefatura en la policía de Rosario. "Me parece auspicioso que haya habido una reacción con cambios policiales. Yo no tengo dudas de que es uno de los caminos que hay que adoptar y espero que los fiscales puedan llegar al fondo de la cuestión y que haya personas condenadas. En algunos casos se dio pero hay que avanzar mucho más.

El otro tema es que lamentablemente algunos creen que pueden sacar un rédito político de todo esto".

-- Por un lado desde el presidente Mauricio Macri hasta la ministra Patricia Bullrich, se mostraron rápidamente condenando los hechos. Pero Eugenio Burzaco fue muy duro y crítico con la situación de Rosario…

-- Bueno, la ministra tuiteó en solidaridad con los candidatos del PRO. Y como nombra primero a uno, después tuvo que hacer otro tuit para nombrar a quien podría ser su rival en la interna. Hay que tener en cuenta que en esa esquina (Córdoba y 1 de Mayo) hay dos fuerzas: Una provincial y la otra nacional. Y el resultado es que alguien fue, tuvo tiempo de dar una vuelta, poner un cartel y tirar doce tiros sin que nadie se entere de nada. Y que no haya ninguna reacción hasta las 11.30 de la mañana del día siguiente. ¿Qué explicación puede tener una secuencia así?

-- ¿Usted cree que hay espacios y protagonistas de la política santafesina que puedan creer que cosas así puedan generar un cambio de escenario para las próximas elecciones?

-- Hay cosas que se ven a simple vista. Lo que le decía, decenas de reacciones en redes sociales más preocupadas en nombrar a ciertos dirigentes que en establecer esto que estoy diciendo: ¿Cómo es posible que se de un hecho de esta naturaleza en un lugar extremadamente vigilado?- concluyó el concejal.