El diputado provincial Luis Rubeo fustigó a la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa por el hecho de no haber resuelto aún si competirá en las próximas elecciones. "Los que tienen vocación de participar se tienen que presentar y dejar de jugar a las escondidas, si quieren ser candidatos que se presenten al concurso de la gente", le reprochó el ex presidente de la Cámara de Diputados a la arquitecta. El vínculo entre ambos está roto desde hace años, cuando compartían la Cámara Baja. En diálogo con Rosario/12 , Rubeo confirmó que encabezará una lista en la categoría Diputados. "Quiero colaborar desde ahí para el triunfo del peronismo", explicó. Apoya a la candidatura de Omar Perotti a la gobernación.

-- Será candidato a diputado provincial, ¿Qué lo motiva a tratar de continuar en la Legislatura? -quiso saber este diario.

-- Sí, voy a acompañar la interna del justicialismo, me voy a presentar encabezando una lista. La primera motivación es que quiero colaborar desde ahí para el triunfo del peronismo. Siempre sostuve que tenemos que tratar de llegar a la unidad en la diversidad y que todos los sectores nos tenemos que expresar en las distintas corrientes internas. Yo tengo un espacio, que vengo llevando hace bastantes años, desde el 2011 a la fecha, y la idea es que podamos competir en las próximas elecciones, vamos a acompañar a la fórmula Perotti - Rodenas en lo que se refiere a gobernador y vice. Me va a acompañar en el segundo puesto de la lista Marcela Aeberhard y de acá al 22 de febrero, que es el cierre de listas, tenemos bastante tiempo.

-- ¿Qué lectura hace del momento del peronismo en la provincia?

-- Hay dos instancias que nos favorecen que nosotros no controlamos. La primera es la rotura del contrato social que tenía Cambiemos con sus votantes, ya que no cumplió ninguna de las promesas, no bajó el impuesto a las ganancias, no bajó la inflación, no le dio laburo a la gente, los mató a tarifazos, rompió todo. Encuentro mucha gente en la calle que no los votaría más y no encuentro ninguno que no lo votó y esté dispuesto a votarlo. Por el otro lado, el Frente Progresista se rompió, hay pedazos del radicalismo que se fueron a otro lado y hay un agotamiento de la gestión. Nosotros en Santa Fe tenemos que dejar de administrar la provincia para empezar a gobernarla, el Frente Progresista hace eso, no hace modificaciones importantes, no modifica régimen tributario, no modifica las tarifas, ni tiene un plan de contención de empleo para la gente que se va de lo privado y pueda ser contenida en lo público con un plan de obra pública de acuerdo a las necesidades de las región, no hay política de Estado en el tema educativo y la seguridad, son dos flagelos importantes que tiene esta administración y no los ha podido orientar. Entonces, todo esto nos beneficia como fuerza, pero no alcanza con las ganas, el voluntarismo del peronismo, a eso hay que ponerle propuestas y ver si esas propuestas recuperan la confianza, porque la verdad es que la confianza de la gente está rota.

-- ¿Qué reflexión le merece la indefinición de María Eugenia Bielsa?

-- Los que tienen vocación de participar se tienen que presentar y dejar de jugar a las escondidas, si quieren ser candidatos que se presenten al concurso de la gente. Vale para ella y para cualquiera, para todos. El peronismo necesita de todos hoy, hay que pensar cómo en ese esquema contribuimos todos al bien común, y el bien común es que gane el justicialismo, pero no desde el acuerdo de dirigentes porque eso de plantear listas de unidad… ¿Cuál es la lista de unidad? Que cuatro se sienten en una mesa y terminen digitando las listas, ese es un método que nos llevó a la derrota. Necesitamos llegar a la unidad desde la diversidad, que todas las corrientes se expresen y la gente elige.