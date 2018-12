El jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia, salió al cruce de las críticas contra el nuevo protocolo de seguridad promovido por la ministra del área, Patricia Bullrich, y aclaró que no van “a salir a matar a nadie”. “No vamos a salir a matar a nadie si esa persona no se traduce en una amenaza. La sociedad tiene que estar muy tranquila”, señaló, a la vez que diferenció: “El gatillo fácil es obvio que es un exceso en el cumplimiento del deber, es tirar en cualquier circunstancia y justamente ese no es el mensaje del reglamento. El reglamento habla de condiciones en la que yo puedo disparar”, intentó explicar. Para el comisario, el protocolo “no es una invitación a disparar a mansalva”, sino que se aplica “donde hay un peligro inminente, donde tenés que defender la vida de terceros o la propia vida”. Roncaglia también cuestionó recientes dichos del papa Francisco, quien había tildado el accionar policial bajo el nuevo protocolo como “crimen de Estado”: “Está escuchando una sola campana”, estimó el comisario. También le respondió a la diputada Elisa Carrió, quien no ocultó su disconformidad con el protocolo.