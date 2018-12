El bastón presidencial que perteneció al presidente Héctor Cámpora y que secuestró el juez federal Claudio Bonadio en el allanamiento a la casa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en la última etapa antes de su devolución. El fiscal Jorge Di Lello citó para la semana próxima al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex canciller Jorge Taiana, dos funcionarios que presenciaron el acto de asunción de la senadora de Unidad Ciudadana. La dirigente peronista ya había explicado que en 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner había recibido el bastón de parte de la familia de Cámpora.