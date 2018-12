Nora Cortiñas (cofundadora e integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora): “Estoy muy apenada. Deja toda una historia de ética, de compromiso con nuestra historia. Fue el historiador más profundo que tuvimos acá en la Argentina. Tuvimos muchos, pero él es el que deja más para las generaciones a venir. La historia argentina pasó en su vida. La retuvo y la transmitió y retransmitió. Es inolvidable. Puedo agregar que su ética y compromiso dejan mucho de herencia”.

Felipe Pigna (historiador): “Me causa una profunda tristeza saber que Osvaldo ya no está entre nosotros. Fue un maestro en todos los sentidos. Una persona a la que quise y traté mucho. Fuimos muy amigos, compañeros de muchas cosas; de charlas, viajes, conferencias. Una charla que recuerdo muy particularmente fue en la cárcel de Ushuaia, donde hablamos de Simón Radowitzky. Me enseñó mucho sobre la vida, la historia y cómo enfocarla, desde la historia de los sin voz, los vencidos. Quiero recordarlo con mucho cariño y creo que el mejor homenaje que podemos hacerle es leerlo, recordar su coherencia y seguir su lucha. Es lo que más le hubiera gustado. Es lo que tenemos que hacer. Nuestra última aventura juntos fue defendernos de un juicio que nos hizo la familia Martínez de Hoz por denunciar la apropiación de tierras en la Patagonia. Una de las últimas grandes alegrías de Osvaldo fue ganar el juicio; un gran último triunfo de la Justicia. Quiero recordarlo, homenajearlo y pedirles a todos que lean su inmensa obra, que cubre casi todos los aspectos de la historia argentina contemporánea, particularmente la que tiene que ver con las luchas de los desposeídos, los sin voz, los nadies. Siento un profundo dolor y a la vez el orgullo de haber sido amigo de alguien tan maravilloso”.

José Pablo Feinmann (filósofo, escritor): “Osvaldo Bayer había encontrado el punto central de sus investigaciones en los trágicos episodios de la Patagonia a comienzos de los años veinte. Encontró ahí el punto central de la tragedia de este país. De la injusticia, la brutalidad de las clases hegemónicas y la abnegación de los obreros en la esquila patagónica, que eran en ese momento, la mayoría, anarquistas. Fue un historiador muy serio, muy trabajador. Escribió una novela, también, Rainer y Minou. Y una biografía sobre Severino Di Giovanni. Estuvo en Cuba. Conoció al Che. Y estuvo exiliado durante la dictadura. Su trabajo para el cine se plasmó en una película axial, La Patagonia rebelde, dirigida por Héctor Olivera. Siempre tuvo a esa película como uno de sus logros más importantes. También escribió sobre el anarquismo y durante los últimos años se ocupó del destino de los pueblos originarios en este país. Buscó fuertemente que se bajara la estatua de Julio Argentino Roca, en un esfuerzo denodado que no tuvo frutos. Pero toda su vida es el ejemplo de un intelectual militante y comprometido. Que era además una persona con un gran sentido del humor y que gustaba de cultivar la amistad. Fue siempre un gran referente de las luchas sociales en la Argentina. Estuvo cerca de las Madres y las Abuelas. Lo vamos a extrañar muchísimo, en momentos en que el país necesita gente como él.”

Stella Calloni (escritora y periodista): “Más allá de todo lo que siempre se va a decir de Osvaldo Bayer, de su papel como historiador, escritor, periodista e incansable luchador, quisiera destacar que, si alguien demostró estar cerca, de verdad, del pueblo, fue él. Sobre todo en estos tiempos en que ha regresado el término ‘intelectual’ y las reuniones entre ellos. El iba a cualquier lugar donde lo llamaban. Si era para inaugurar una bibliotequita en un barrio, donde fuera. No se tomaba un avión, y si la gente no podía pagar un pasaje, se lo pagaba… destaco eso, porque nunca se dice. Nos dejó, para siempre, un ejemplo de dignidad y de mucho amor. Tenía una gran capacidad de amor y una enorme sencillez. Absoluta y profunda humildad. Destaco su trabajo en la capacitación, en abrir las mentes y despertar conciencias. Hemos viajado juntos a algunos lugares, me lo he encontrado de regreso en otros casos, y este hombre llegaba solito, con muchos años, se bajaba muy cerca de su casa, de su refugio, cargado de papeles y libros. En ese refugio siempre te iba a recibir con una enorme calidez humana. De él me queda eso. Y su sonrisa y sabiduría. Su manera de respetarse a sí mismo. A ser él mismo en cualquier momento en que lo encontraras. Nunca se traicionó; siempre fue coherente. Con él pasé momentos muy alegres y divertidos incluso en los últimos tiempos, recordando cosas. Con esa memoria extraordinaria que él tenía. Hoy que están perseguidos los mapuches, me acuerdo de todo lo que hizo por la Patagonia y de todo lo que todavía tenía para decir sobre ese mundo que vivió de tan cerca.”

Cecilia Merchán (diputada del Parlasur) “Lo conocí cuando presentamos el proyecto de sacar a Roca y poner a Juana Azurduy en el billete de 100. Al día siguiente de que lo presentamos, salía una contratapa de Osvaldo sobre nuestra propuesta de billete. Era una nota increíble, hermosa, muy bella. Lo llamé y a partir de ahí empezamos a hacer un montón de movidas juntos por todo el país, por todos lados, hablando de la necesidad de sacar a Roca del billete de 100. Era una persona increíble, muy alegre, graciosa; siempre la pasábamos bien. Decía, por ejemplo, que quería armar una agrupación de ‘chapitas’, de gente que estuviera muy chapa. En eso siempre me contaba y me daba mucha felicidad. Un día cuando yo estaba muy bajón por alguna situación política, le pregunté si él no se bajoneaba. Si no se ponía pesimista nunca. Y me dijo que no, que nunca se ponía pesimista, que había algo muy claro: siempre ganábamos porque no teníamos nada que perder. Me presentó a Marcelo Valko, que estaba trabajando sobre el malón de la paz, un tema que parecía perdido y nadie podía reconocer. Presentamos su libro (Los indios invisibles del malón de la paz) en el Congreso, nos hicimos amigos. Esas cosas también son importantes: tomar temas, puntos de la historia que nadie recuerda, a los que nadie da el valor suficiente, y hacer de eso una causa política es algo maravilloso que hizo Osvaldo durante toda su vida. Una de las fortunas de la vida es cruzarse a Bayer en el camino, y llevar adelante alguna lucha con él”.

Itai Hagman (dirigente político): “Hasta siempre Osvaldo Bayer. Viejo rebelde. Viejo joven. Tu Patagonia Rebelde convenció a generaciones enteras de unir su destino al de los más humildes. Gracias por estar siempre y por la lucidez política que te acompañó hasta el último minuto.”

H.I.J.O.S Capital: “Se va Osvaldo Bayer. Se queda para siempre. Bajó los cuadros de los que masacraron a los pueblos originarios. Levantó las banderas de las luchas obreras y los derechos humanos. Abrazó la rebeldía con toda la capacidad de la ternura. ¡Hasta siempre, hasta todas las victorias!”

Daniel Filmus (diputado nacional): “Tristeza infinita, nos dejó uno de los tipos más coherentes, luchadores y buena gente que he conocido. Por suerte nos deja su obra: Murió Osvaldo Bayer, periodista, escritor, historiador y uno de los más respetados intelectuales argentinos”

Horacio Pietragalla (diputado nacional): “Triste noticia. Se nos fue unos de los grandes, esos imprescindibles. Gracias Osvaldo Bayer por aportar tanto a nuestra historia colectiva y a nuestras injusticias. El año que viene inauguramos en Gallegos el monumento a los fusilados de la estancia la Anita. ¡Como lo charlamos!”

Manuela Castañeira (dirigente político): “Inmensa tristeza por el fallecimiento de Osvaldo Bayer. Fue un gran historiador que rescató la tradición clasista y revolucionaria de la clase obrera de ppios del siglo XX. También un luchador incansable por los derechos humanos. Seguiremos tu pelea por un mundo sin opresión”

Roberto Baradel (dirigente sindical): “Osvaldo Bayer nunca te olvidaremos y nos comprometemos a seguir tu lucha denunciando a los genocidas de ayer y hoy. La Campaña del Desierto, la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica fueron genocidios y ataques brutales a la Clase Trabajadora. Memoria, Verdad y Justicia!”

Myriam Brgeman (legisladora porteña): “Lo recordaremos siempre, con decenas de anécdotas, con su enorme apoyo a las fábricas recuperadas en los momentos difíciles. Por Zanon, por Brukman; por Arte Comunitario Timotense que lo tuvo actuando con ellos; decimos: querido Osvaldo Bayer, Presente!”

Agustín Rossi (diputado nacional): “Osvaldo Bayer será siempre una figura central del periodismo de investigación y del compromiso con los Derechos Humanos y las verdades que la Historia nunca debería callar. A él le entregamos las actas recobradas de la última dictadura. Hasta la victoria siempre, Osvaldo.”

Claudio Villarruel (periodista): “Se nos fue Osvaldo Bayer. Un faro que iluminó el camino de los que queremos un pais justo, igualitario, libre y soberano. Que descanses en paz.”

Nicolás del Caño (diputado nacional): “Tristeza. Se nos acaba de ir el gran Osvaldo Bayer, además de muchas otras cosas, historiador de las páginas más gloriosas del movimiento obrero, como la Patagonia Rebelde.”

Mónica Macha (diputada nacional): “Se fue Osvaldo Bayer un luchador incansable por la libertad y la igualdad. Nos queda su legado como ejemplo para seguir peleando por la dignidad de los pueblos.”

Horacio Altuna (historietista): “Adios, querido Bayer. Hoy estamos un poco más solos.”

Juan Amorin (periodista): “Falleció el historiador Osvaldo Bayer, un enorme exponente en materia de DDHH y un faro para todos los que queremos un país más justo y equitativo. Hasta siempre, maestro.”

Asociación Argentina de Actores: “Desde la Asociación Argentina de Actores lamentamos profundamente el fallecimiento de Osvaldo Bayer y acompañamos a su familia y a sus amigos en este duro momento. Periodista, escritor, sindicalista, historiador. Irreemplazable referente de la cultura latinoamericana y de las luchas sociales. Lúcido analista de la realidad de los pueblos y los gobiernos de la región. Comprometido activista por los Derechos Humanos.”

Estela Díaz (secretaria de géneros de la CTA): -"Falleció Osvaldo Bayer y no pudimos cambiar el monumento a Roca por el de las mujeres originarias, tal cual lo había propuesto. El compromiso y homenaje es volver y hacer su sueño realidad. ¡Hasta la Victoria, compañero!"

Comisión Provincial por la Memoria: "Osvaldo Bayer murió a las 91 años. Tuvo una intensa vida dedicada a bregar por un mundo mejor, sin opresión, violencias e injusticias. Puso su capacidad intelectual, sus saberes y sus talentos como escritor al servicio de las mayorías populares. Fue periodista, historiador, docente. Su labor estuvo centrada en el valor de la palabra y la transmisión. Su coherencia intransigente hizo que nunca antepusiera su lugar de autor individual frente al interés social y político de su obra. Investigó y escribió con un profundo sentido político, tanto revisando la historia como interpelando cada presente. Las resistencias obreras, el genocidio de los pueblos originarios, la lucha de las mujeres, los crímenes de Lesa humanidad y las restantes violencias estatales, se tejen en su obra como una gran trama que nunca abandona la perspectiva de los oprimidos, quienes ocupan el centro de la historia y la esperanza emancipatoria de la humanidad. Cercano a las ideas anarquistas, supo en cada tiempo interpelar al poder de turno y señalar las injusticias sin condicionamientos. Esto le valió la persecución política y el exilio. Su coherencia y sus luchas lo constituyeron en un referente de las peleas por los derechos humanos, entendiéndolos como la construcción de un mundo sin injusticia y desigualdad. Por eso, su trayectoria marca el camino de las luchas de hoy y las por venir. Los esfuerzos por impugnar el orden injusto de hoy, deben inscribirse en la larga historia que han amasado los pueblos. Allí están las marcas de su sufrimiento y también las huellas dejadas para guiar a las nuevas generaciones en los futuros posibles a crear. Fue consultor académico de la CPM, y lo reconocimos como maestro y compañero, ya que sus luchas nos iluminarán siempre."

Consejo Nacional Armenio: "Hoy se conoció la noticia del fallecimiento del historiador y periodista Osvaldo Bayer a los 91 años, uno de los mayores defensores de la causa armenia y el historiador argentino que más trabajó los temas armenios. Durante su obra, especialmente en sus columnas en las contratapas de Página/12 y libros, Bayer se refirió en numerosas oportunidades a los temas armenios, poniendo énfasis en la difusión del genocidio contra el pueblo armenio perpetrado por el Estado turco entre 1915 y 1923, y participó en muchas ocasiones de los actos de la comunidad. Uno de los temas que más movilizó a Bayer fue el asesinato del periodista Hrant Dink en Turquía en 2007. Osvaldo Bayer hizo un aporte fundamental a la divulgación del caso al bautizar a Hrant Dink como "el Rodolfo Walsh armenio". El historiador ofició de presentador de la obra teatral El alegato de la paloma, que narraba la vida de Dink. "Este héroe civil de los armenios tenía como misión propia que los turcos mismos reconocieran su crimen masivo. No lo logró, pero pasó a la historia como un luchador de esos que nunca abandonan sus principios humanitarios", dijo en una de sus columnas. En 2003, el Consejo Nacional Armenio (CNA) le otorgó, por sus aportes a la causa armenia, a Osvaldo Bayer una distinción, que posteriormente pasaría a llamarse “distinción Hrant Dink al periodismo argentino”. En 2012 se realizó un homenaje a Bayer en la Asociación Cultural Armenia, donde se presentaron fragmentos de su documental Awka Liwen."

Producción: Paula Sabatés y María Daniela Yaccar