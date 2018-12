El mediocampista Edwin Cardona anunció formalmente su retiro del club Boca Juniors porque continuará su carrera futbolística en el Pachucha de México, ante la negativa del club a comprar su pase entero. El colombiano se despidió a través de un posteo en Instagram, donde agradeció a Boca haberle permitido crecer "como futbolista y como persona". “Hoy mi ciclo con BOCA llega a su final”, sentenció en la red social al celebrar la Navidad.

“Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el fútbol en BOCA”, manifestó en Instagram con una foto que graficaba su paso por Boca. Al mismo tiempo, el club mexicano Tuzos de Pachuca confirmó su contratación en las redes oficiales. "¡Bienvenido a la cuna del fútbol mexicano, Edwin Cardona! El nuevo crack Tuzo es nuestro tercer refuerzo para el Clausura 2019", ratificaron.

Si bien era una salida cantada de Boca, todavía no había llegado la confirmación oficial ni del club ni del futbolista, que eligió las redes sociales para compartir una emotiva carta. Alí definió su pase al Pachuca como “una nueva oportunidad”, que dijo afrontará con “el mayor compromiso”.

Cardona, de 26 años, había llegado a Boca en julio de 2018 a préstamo del mexicano Rayados de Monterrey, dueño de su ficha, y aunque tuvo buenas actuaciones, el club xeneize decidió no desembolsar los 7 millones de dólares que costaba su traspaso definitivo.

“Los futbolistas somos personas que vamos cambiando de equipo y si bien somos profesionales de este lindo deporte, no puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós si no un hasta luego feliz navidad para todos los #bosteros 💙💙💙 Dios los bendiga siempre”, resaltó en la carta.

A la salida de Cardona se suma la del defensor Lisandro Magallán, quien cerró en las últimas horas su contrato con el Ajax de Holanda. El acuerdo entre clubes estaba concretado hace varios días por una cifra de 9 millones de euros brutos, pero la operación se demoró por el vínculo del defensor, que finalmente será por cuatro años y medio.

A pesar de no haber tenido un buen último semestre, en este mercado volvieron a la carga e hicieron una nueva propuesta antes del partido revancha ante River por la final de la Copa Libertadores, que se disputó en Madrid y ganó el equipo de Núñez.

A la espera de la oficialización de Gustavo Alfaro como nuevo entrenador, Boca avanzó por Walter Kannemann en esa posición, pero compite con Independiente y Flamengo y no se descarta que el nuevo DT solicite otro futbolista.