El Espacio comunitario de La Paz y Esmeralda, bajo el lema "La Sexta Resiste", convocó para hoy, a las 11, a un acto y a una radio abierta en la puerta de los tribunales provinciales, en Balcarce y avenida Pellegrini. Dentro del edificio se realizará una audiencia dónde se abordará la aceptación o no del habeas corpus preventivo presentado a favor de las familias que se niegan a ser reubicadas. "Es muy importante el acompañamiento y la difusión, ya que esta presentación fue rechazada en una primera instancia, generando una total impunidad hacia el accionar policial que incluye amenazas, hostigamiento, represiones, lesiones, torturas y detenciones ilegales", indicaron los militantes, que reclamaron "¡No a los desalojos!" y pidieron: "No permitamos que se naturalicen e institucionalicen estos gravísimos hechos represivos permitiendo su impunidad en el marco de un justo y legítimo reclamo social". Este sector del barrio plantea: "casas ya tenemos, títulos queremos" y "mi barrio no es tu negocio inmobiliario".