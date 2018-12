La de ayer, fue una mañana de contrapuntos. Mientras el gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, realizó un balance del año, donde destacó que, en general, la dirigencia política "manejó los temas (violencia e inseguridad) con prudencia y cautela, hubo otros dirigentes que tratan de usufructuarlos políticamente". Sin nombrarlos, se refería a la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, y los diputados provinciales Héctor Cavallero y Carlos del Frade, quienes en conferencia de prensa reclamaron "al poder político una explicación de lo que viene sucediendo y no ha dado".

"Desde la Cámara de Diputados advertíamos que esto estaba sucediendo, nadie puede decir que no se dijo, que no se sabía, que no se los convocó. Sin embargo, 10 años después no hubo ninguna respuesta", planteó Bielsa. Mientras Cavallero denunció que "Rosario es la capital del lavado del dinero del interior del país", Del Frade dijo que "la política tiene que poner palabras para explicarle el dolor a la gente de lo que pasa en los barrios con la violencia y la inseguridad".

En un documento subrayaron "el aumento de tasas criminales, triplicando la media nacional, la proliferación de dobles y triples crímenes narcos, las muertes de jóvenes y adolescentes, y los atentados que se dieron durante el 2018 a edificios, instituciones y casas de magistrados".

Tomando como punto de referencia el triple crimen de Villa Moreno, en la madrugada del 1º de enero de 2012, para poner en evidencia la connivencia de estructuras policiales y los Canteros, Bielsa, Cavallero y Del Frade elaboraron un documento sobre el incremento de la violencia relacionado con el narcotráfico.

Recordaron que del Área de Delitos Complejos, bajo la supervisión de Ana Viglione, de cinco agentes seleccionados para su constitución, tres quedaron detenidos por narcotráfico.La detención del ex jefe de Policía, Hugo Tognolli, fue para los autores del documento "otro hecho esclarecedor de la connivencia política con sectores de la mala policía".

El crimen de Luis Medina y Justina Pérez Castelli y la disolución por "supuestas filtraciones" de las declaraciones de testigos en la Comisión de Seguimiento por los asesinatos fue, según expresaron, un "acuerdo político" para no profundizar en la intromisión del Poder Ejecutivo en la computadora de Medina. Plantearon que "debe quedar claro que le fue advertido en diversas oportunidades al Poder Ejecutivo, como resultado de una investigación que éste mismo demandó, que el policía Javier Makhat tenía relación estrecha con Esteban Alvarado, relación que quedó demostrada durante este mes".

Los legisladores y la ex vicegobernadora mencionaron varios crímenes relacionados al narcotráfico en 2018. Al tiempo que plantearon que "nada de esto se puede seguir naturalizando", Bielsa, Cavallero y Del Frade precisaron que según el registro parcial de 2018, la tasa de homicidios del departamento Rosario supera las 15 muertes cada 100.000 habitantes y así casi triplica el indicador a nivel nacional del año pasado (5,2). Y que para el Fiscal General provincial, nueve de cada diez asesinatos en Rosario se producen por un conflicto narco.

La respuesta de Lifschitz. El gobernador encabezó ayer una reunión en la que trazó un balance sobre seguridad que además sirvió para presentar al nuevo jefe de la Unidad Regional II de Policía, Marcelo Gómez. El mandatario aseguró que la primera serie de balaceras contra el poder judicial "están esclarecidas" con la autoría intelectual de Guille Cantero. Además dijo que el desafío es ahora desbaratar negocios semilegales en los que se escudan estos grupos delictivos.

"Estamos avanzando sobre los grupos narco", afirmó Lifschitz acompañado por el ministro Pullaro. "La primera serie de ataques fue esclarecida, sus responsables están apresados o identificados y están avanzadas las investigaciones sobre los hechos más recientes. Lo ocurrido en Ayacucho al 1400, a la vuelta de mi domicilio, es por un problema interpersonal", resumió.

Lifschitz destacó el trabajo de jueces y camaristas provinciales que "con mucha decisión han producido condenas ejemplares, confirmaron estas condenas, a pesar de estos actos de amedrentamiento que hemos sufrido en la provincia". También resaltó la tarea de la Justicia Federal que "ha avanzado sobre causas muy importantes, una de ellas vinculadas con la banda de Los Monos, con condenas ejemplares". Además indicó que avanzan sobre "otros negocios de estos grupos que son semilegales o paralegales como remiserías truchas, boliches, empresas de transporte, usurpación y venta de viviendas". En ese sentido destacó el trabajo de la agencia que decomisa y remata los bienes de estos grupos delictivos. "Es la primera del país que pudo organizar la extinción del dominio", resaltó.

En relación a las balaceras, que calificó como "episodios atípicos", reveló que respecto a la serie de balaceras que ocurrieron en el primer semestre se detuvieron a 15 personas, hay dos prófugos y estos hechos "fueron esclarecidos". "Se hicieron más de 200 allanamientos y está comprobada la autoría intelectual e ideológica de esas amenazas y balaceras en la figura de Guille Cantero, detenido, condenado, que fue trasladado a una cárcel en Buenos Aires", detalló. "Se hicieron más de 200 allanamientos y está comprobada la autoría intelectual e ideológica de esas amenazas y balaceras en la figura de Guille Cantero, detenido, condenado, que fue trasladado a una cárcel de Ezeiza en Buenos Aires", detalló.

Respecto a las balaceras más recientes, dijo que "están muy avanzadas las investigaciones" sobre la ocurrida en el Ministerio Público de la Acusación y en los Tribunales Provinciales. "Hay una mujer detenida, imputada por haber sido cómplice de la maniobra para distraer a la guardia policial y así facilitar la balacera posterior, está muy cerca de encontrar a los responsables", precisó.

Sobre el ataque al Concejo Municipal ocurrida la semana pasada indicó que también están avanzadas las investigaciones y habrá novedades en los próximos días. Por último aseguró que el ataque en Ayacucho al 1400, ocurrido a la vuelta del domicilio del gobernador y de la sede de la Policía Federal, "en principio no tiene relación con los otros hechos, sería una situación de un deudor y un acreedor violento". "Casi todos los grupos están desarticulados, los cabecillas están apresados y condenados, hay algunos prófugos que estamos detrás de su captura, como Esteban Alvarado, o el caso de Walter Abregú", anticipó.

Lifschitz además resaltó la tarea conjunta con Nación, especialmente con la ministra Patricia Bullrich y con la Justicia, además de con otros partidos políticos. "Sé que es un tema fácil para la crítica, es un tema sensible el de la violencia y el de la inseguridad, debo destacar la madurez de los dirigentes de otras fuerzas políticas que manejan esto con cautela y prudencia", afirmó.

Del Frade acusó recibo: "Todo esto que señalamos lo sabe porque se lo dijimos como legisladores en los debates que dimos, por eso no puede decir que utilizamos esto partidariamente. Lo que presentamos no obedece a ningún tipo de cuestión electoral...el gobernador es el que usa políticamente esto".