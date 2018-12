Boca incorporó ayer a Owen Blanco, una “joya” del fútbol de Ascenso, que tiene 16 años y ya sumó varios partidos en Primera División de Sportivo Italiano. Según reconocieron fuentes vinculadas a la operación, el juvenil firmó un contrato por tres años y medio, en una operación que le dejó a la institución de la Primera C 2.224.000 pesos libres de impuestos. Blanco, quien contó que muchos lo comparan con Angel Di María, debutó en Primera con 15 años, y llega a Boca como una apuesta a futuro. Si bien ya jugaba en la cuarta categoría de AFA, eso no le impidió haber sido convocado a la Selección Argentina Sub 17, que conducen Pablo Aimar y Diego Placente.