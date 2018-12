Alberto Hambra, un comerciante de 75 años, murió en el acto tras un brutal choque en Puerto Madero, donde vivía. Alrededor de las 8 de la mañana del sábado, el comerciante circulaba en su Chevrolet Meriva por Julieta Lanteri al 1500 cuando su vehículo fue impactado de frente por un Golf GTI último modelo que se cruzó de carril a más de 100 kilómetros por hora. El auto cero kilómetro era conducido por Facundo Denegri, de 22 años, hijo del empresario Claudio Marcelo Denegri, uno de los principales directivos de la empresa de módulos y baños portátiles Basani.

Tras el violento choque, que quedó registrado en una cámara de seguridad, intervinieron efectivos de Prefectura Naval. Encontraron gran cantidad de botellas de alcohol y una bolsa con 1,2 gramos de cocaína dentro del vehículo del joven. Además, establecieron que Denegri tenía 1,42 por ciento de alcohol en sangre y por eso quedó aprehendido, acusado del delito de homicidio culposo, con una causa a cargo del Juzgado Nº 60 de Alberto Schlegel.

Según trascendió en distintos medios, no es la primera vez que Denegri, futbolista amateur que pasó por inferiores de clubes, se ve envuelto en hechos similares. Según el abogado de la familia Harma, este tipo de episodios son moneda corriente en la vida del joven, habitué del country La Martona: “De acuerdo con lo que pudimos averiguar, es de los que chocan un auto y le compran otro”. Por eso la familia de Harma teme que, aprovechándose de sus contactos y que hasta ahora no pagó por los otros hechos que protagonizó, el hijo del empresario sea beneficiado por la Justicia. “Vamos a buscar que la calificación sea elevada mínimo a homicidio culposo agravado o incluso a homicidio con dolo eventual. Si vas alcoholizado a esa velocidad por el medio de Puerto Madero sabes que podés matar a alguien”, sostuvo el letrado. “Lo único que pedimos es justicia. No puedo ni hablar”, dijo Adrián, uno de los hijos de Alberto. “Queremos evitar que salga porque va a matar a otro”, aseveró el letrado.

Denegri continuaba hasta ayer internado, fuera de peligro, en la Clínica del Sol y se presume que jueves o viernes será indagado. Por lo pronto, sus perfiles de Facebook, Twitter e Instagram fueron dados de baja. El Golf que conducía, según registros vigentes, está a nombre de una jubilada de 65 años que desconoce ser propietaria del auto o conocer a la familia Denegri. La familia Denegri no hizo ninguna declaración a los medios de prensa.