#SinOlvido A catorce años del desastre de República Cromañón, en el que murieron 196 personas cuando el lugar se incendió durante un show de Callejeros, habrá doble homenaje a las víctimas. Hoy a las 16, en el Santuario de Once (Mitre y Ecuador), el Festival Por Los Pibes de Cromañón reunirá a Ale Kurz, Salva, El Más Acá, Viejo Empedrado, Maldita Suerte, La Furia de Petruza y Parapipou. Y el domingo a las 18, en el Anfiteatro del Parque Centenario, sobrevivientes de aquella noche negra de 2004 convocarán bajo la consigna “Combatir es educar”: tocarán Hugo Lobo, Peligrosos Inocentes Rock, El Mirador y Ojos Locos.

#PilaPila El fin de año acercó a la redacción los discos nuevos de Conociendo Rusia, Cochecama (Edad Media), Dos Lugares (Fichas), Jean-Michel Jarre (Equinoxe Infinity), Lagos (Un show silencioso), Pier (La emoción de la oveja negra) y Vanthra, además del volumen 14 de las Bootleg Series de Bob Dylan: More Blood, More Tracks, con versiones alternativas de Blood on the Tracks.

#Festivalipsis La Freestyle Master Series buscará la lengua campeona mañana a las 19 en el Teatro Opera Orbis: irán por el título Wos, Papo, Dani, Dtoke, Replik, Klan, Trueno, MKS, Cacha y Stuart (también habrá transmisión en vivo en pantalla gigante en Beatflow, con concursos y manija). El ciclo Feliza Me Muero despedirá el año en clave queer, con performances, desfiles, karaoke, feria, poesía, proyecciones, charlas y participación de Ana Logue, Charlee Espinosa, Tincho Galán, Fabián Jara y Juani Cardillo (hoy, mañana y el domingo, desde las 20, en Feliza). Y en tono de psicodelia pesada, el festi indie Terror Cósmico juntará a Malicious Culebra, Melofrenia, Xeven, Hermanos de Sangre y Sobre Tus Cenizas, mañana a las 23.30 en Uniclub.

#CualquieraPuedeGooglear El dúo pop español San Jerónimo debutará en suelo argentino con show en La Plata, junto a los anfitriones Las Bermudas, Los Aviadores, Dynammo y Loticalipso (hoy a las 23.55 en Pura Vida). Click aduanero. Airbag hará doblete en Vorterix (hoy y mañana a las 19); Los Gardelitos colará funciones corridas en Groove (mañana a las 23 en la Fiesta Clandestina y el domingo a las 19, en versión ATP) y Cuentos Borgeanos repetirá en La Tangente (mañana y el domingo a las 21). Doble click. Roben y Las Noruegas compartirán fecha con Os Párpados en (hoy a las 23 en Makena), Insobrio y Sirio tocarán juntos en The Roxy La Viola Bar (mañana a las 19) y Flopa, Paula Maffia y Patané celebrarán en equipo (mañana a las 21 en C.C. Matienzo). Click y tiempo compartido.

#Enfiestados Diamante Ayala, OSX Wanshot, Eme 18 y Dinastía Musical generarán fiesta trapera producida por Decay Studio Records, hoy a la medianoche en Niceto Club Lado B. La Fiesta Groenlandia agitará el nervio punk-shoegazero con toques de Peligrosos Gorriones, El Club del Rifle y ETM, hoy a la 23.55 en El Amparo, Burzaco. La franquicia Interactiva armará Fiesta Rara de Fin de Año, con juegos, improvisaciones y shows, hoy a la medianoche en UniClub. Y la fiesta El Abrazo Cumbiero calentará con Alaya, La Esencia y Dj Lince, mañana a la medianoche en C.C. Matienzo.

#Hay2019 El año se acaba de una vez para SobreVuelo (tocará mañana a las 23 en Santana Bar y adelantará nuevas canciones) y para Don Diego y Tres Dimensiones (que brindarán por el reggae, juntos, mañana a las 19 en El Marquee).