Réplica del oficialismo a las críticas sobre el narcotráfico en Santa Fe

La reacción de la Casa Gris

El ministro Farías dijo que la conferencia de Bielsa, Cavallero y Del Frade tuvo "intencionalidad política que no le sirve a nadie". Galassi fustigó a la ex vicegobernadora "que cuando estuvo no evitó la consolidación de Los Monos".