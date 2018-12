Una jefa de enfermería (“que no aparezca mi nombre porque voy a tener problemas, parece que acá está prohibido decir la verdad”) contó: “En mi sector hay tres enfermeras para cuarenta pacientes en un turno y en otro son dos las enfermeras. No actualizan los cargos, no hay ibuprofeno en ampollas. Hay salas de ocho pacientes, con todas las camas ocupadas, que no tienen baño, lo comparten con otra sala. Todos usan el mismo, pacientes, acompañantes, visitas... Es un desastre. El otro día llegaron cuatro pacientes que trajo el SAME. Todos fueron a parar a un pasillo, porque no había médico para recibirlos”.

Del lado de los pacientes el relato va en el mismo sentido. “Hace 5 años, en un asalto en la calle, me tiraron al suelo y empecé a tener problemas en la rodilla izquierda. Además, quedé con problemas psicólogicos. El perito judicial, en su informe, puso que tengo estrés postraumático, con depresión y ataques de pánico. Entre otras cosas, tuve que esperar ocho meses para conseguir turno para una resonancia. Mientras tanto, me atendió el doctor Hadad, que es especialista de rodilla. Lo primero que me dijo es que mi caso no es tan grave y que iba a mejorar si bajaba de peso. Una falta de respeto, porque entre la depresión y los dolores no puedo ni moverme. ¡No es tan fácil bajar de peso! Y me mandó a hacer bicicleta y pileta (cosa que después se vería que no era para nada adecuado para mi caso). Yo empecé. Los dolores eran insoportables y la pierna se me hinchaba muchísimo. Con la resonancia, volví a verlo. En el informe decía que tenía rotos los meñiscos, interno y externo, y también la rótula. Hadad me dijo que tenía que operarme, pero que el hospital no estaba haciendo ese tipo de intervenciones y que tenía que buscarme una obra social o una prepaga, ya que no tengo la plata para pagar la operación. Y no me dio ninguna otra solución ni se preocupó por ayudarme”, contó indignada Karen Tabárez, que también presentó un amparo por abandono de persona.