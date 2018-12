Dos policías de Santa Fe fueron filmados por un vecino mientras tenían relaciones sexuales dentro del patrullero, a la vista de todos. El video se viralizó y, por el hecho, a los agentes se les inició un sumario y se los desafectó de la fuerza. Los efectivos fueron identificados y pertenecen a la Unidad Regional I de Santa Fe. Uno de los efectivos desafectados se defendió de las acusaciones por medio de un audio de WhatsApp: “Les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando”.