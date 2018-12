El Banco Central comunicó que dejará de exigir a las casas y agencias de cambios oficiales el reporte de operaciones sospechosas. La decisión abre las puertas a la flexibilización de controles de la evasión fiscal y el lavado de dinero. El organismo lo comunicó a través de una normativa sobre optimización del régimen informativo para las entidades cambiarias. La medida del Central, no obstante, no exime completamente todos los controles a las agencias de cambio debido a que aún deberán presentar el reporte sobre lavado de activos ante la UIF. El ex director del Banco Central Pedro Biscay alertó que “la medida apunta a relajar el sistema y facilitar la evasión fiscal y el uso de operaciones de cambio para canalizar dinero de cualquier delito”.