El Centro de Estudios Metropolitanos de la UMET informó que el 70 por ciento de los habitantes del AMBA no planea tomarse vacaciones este verano, apenas el 13 por ciento saldrá de vacaciones dentro del país y sólo un 8 por ciento proyecta hacerlo en el exterior. En el conurbano bonaerense el 80 por ciento no planea irse de vacaciones. Comparado con los datos del año pasado, los números avanzaron de manera negativa con un deterioro de entre el 10 y 16 por ciento. En diciembre de 2017 era el 60 por ciento que afirmaba que no se iba de vacaciones, el 11 por ciento proyectaba irse al exterior, y el 26 por ciento dentro del país.