El titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió que se suspenda la audiencia pública para tratar el incremento del cuadro tarifario del agua en la Provincia de Buenos Aires. El funcionario justificó el reclamo ante “la falta de información respecto a la prestación que la empresa hace del servicio, hay zonas donde el agua no es potable y la empresa no hizo inversiones”. La audiencia para el aumento de la tarifa del agua bonaerense fue convocada por la Autoridad del Agua de la Provincia (ADA) para el 8 de enero en la ciudad de La Plata. La empresa, de propiedad provincial, solicitó un 38 por ciento de aumento para el año que viene, por encima de la inflación prevista. “Para plantear un nuevo aumento primero hay que conocer qué hizo ABSA por los usuarios. Creemos que se continúa brindando un servicio deficiente y la empresa no brinda información sobre su gestión, de la situación de las obras en curso, como tampoco de la cantidad de obras nuevas y finalizadas. Si es necesario, vamos a ir a la Justicia, porque no se tienen en cuenta los derechos de los bonaerenses”, advirtió Lorenzino. ABSA brinda el servicio de agua a 79 localidades de la provincia de Buenos Aires y asiste a casi 2 millones de usuarios.