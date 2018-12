La Cámara Federal porteña ordenó liberar por falta de mérito a Roberto Néstor Sosa, Julio Daniel Alvarez, Víctor Fabián Gutiérrez, tres ex secretarios privados de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, como así también a Raúl Copetti, ex tesorero del Frente para la Victoria de Santa Cruz, y a Ricardo Barreiro, jardinero de la familia Kirchner, en el marco de la causa por las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Las detenciones habían sido ordenadas por el juez Claudio Bonadio entre fines de septiembre y principios de octubre, pero ahora los camaristas señalaron que no hay elementos para privarlos de su libertad. Por otro lado, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, consideró como “un caso inequívoco de abuso de autoridad” el operativo ordenado por Bonadio el jueves en el que se llevaron algunos cuadros del departamento de la ex presidenta.

De los tres ex secretarios privados, el único que mantuvo su libertad desde el inicio del proceso fue Gutiérrez al aceptar quedar bajo la figura de arrepentido-colaborador. Tal como ha ocurrido desde el comienzo de la causa instruida por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, el arrepentimiento fue la condición impuesta a los ex funcionarios o personas cercanas a los Kirchner para salir en libertad. Gutiérrez aportó información rápidamente para poder quedar en libertad, tras ser detenido por la declaración del ex secretario de Obras Públicas José López.

Bonadio había sostenido que los ex secretarios habían participado de los traslados desde la Ciudad de Buenos Aires a Santa Cruz del supuesto dinero ilegal recaudado por los Kirchner de parte de los contratistas del Estado. Sin embargo, los jueces de la Sala I del tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que en el expediente judicial aún no hay elementos que permitan incluirlos dentro de una asociación ilícita.

Los magistrados consideran que, por el momento, se vislumbra que el encargado de transportar los bolsos era el fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. En ese sentido, Bruglia y Bertuzzi dictaron la falta de mérito para los imputados acerca de la asociación ilícita, pero procesaron a Álvarez y a Gutiérrez por encubrimiento agravado. “Gutiérrez y Alvarez construyeron una idónea fachada que permitió que los autores del ilícito pudieran asegurarse el provecho de su maniobra”, sostuvieron los jueces.

En tanto, el apoderado de Cristina Kirchner distribuyó un comunicado para criticar el operativo en el que se llevaron cuadros y objetos de decoración del domicilio de la actual senadora. “La orden carece de todo fundamento y justificación, ya que los objetos que fueron retirados se encontraban en el domicilio de mi representada debidamente inventariados, tasados por el Banco Ciudad y puestos a resguardo”, sostuvo. Beraldi consideró que el operativo, debidamente difundido por los medios oficialistas, tiene “el único e indisimulable propósito de ocasionar perjuicios”.