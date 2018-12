No te preocupes, no llegará lejos

La última película del notable director Gus Van Sant tiene a Joaquin Phoenix y Rooney Mara como protagonistas, en una historia basada en hechos reales sobre un hombre que sufre un accidente en los años 70, cuando tenía 21 años. Fruto de aquel suceso quedó paralítico, lo que le llevó a dibujar como parte de su terapia. "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" cuenta su historia, tomando como base su libro autobiográfico (Cines del Centro y Showcase.)