Un día después del anuncio del aumento en las tarifas, los pasajeros del Tren Roca volcaron su bronca en las redes sociales por la suspensión de todos los servicios durante más de una hora y las posteriores demoras causadas por fallas técnicas de señalización en la estación Constitución. "Hora y media de demora. Apretados, una marea de gente en Constitución. Así cerramos el año. Con tarifazos, con bronca y un gobierno de empresarios que nunca tomaron el tren para volver a sus casas", fue uno de los repudios que se pudieron leer con el hashtag #TrenRoca que se transformó en treding topic.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció ayer una suba de hasta el 42 por ciento en las líneas de trenes, que en el caso del Roca llegará a un mínimo de 7,75 en enero próximo y aumentará 0,75 centavos por mes hasta marzo. Dietrich también fue blanco de las críticas de los usuarios que supieron que esta mañana, tras informar el nuevo tarifazo, voló hacia sus vacaciones en Punta del Este en un servicio de FlyBondi desde el polémico aeropuerto de El Palomar. "¿El #TrenRoca no anda? No importa, dice Dietrich. No voy en tren, voy en avión..", bromeaba uno de los usuarios.

"Esto es increíble. Te aumenta el transporte, pero tenemos fallas técnicas por señalización y, obviamente, te hacen pagar el boleto bajándote en una estación que no te corresponde", denunciaba otra usuaria a través de un video subido a las redes desde la estación de Remedios de Escalada.

Bajo el mismo hashtag que esta tarde se transformó en trending topic, Dietrich viene siendo criticado a diario por los usuarios del tren que cubre la zona sur del conurbano bonaerense por las modificaciones dispuestos en el cronograma de servicios el 10 de diciembre pasado. En un intento de acelerar los tiempos de viaje de los pasajeros que llegan desde las estaciones más alejadas de la Ciudad de Buenos Aires, se redujo la cantidad de servicios que llegan a cada estación y se eliminaron muchos de los que llegan a las estaciones intermedias más cercanas a la capital.

"Me encantaría que alguno de los 'genios' que ideó el sistema de trenes rápidos en el #TrenRoca se acerque cualquier día tipo 18.30 para ver lo bien que funciona. Jamás salen a horario, para los pasajeros de las intermedias es un calvario", es una de las críticas que se pudieron leer en las redes en las últimas horas.

