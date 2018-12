“Diez millones de dólares es mucho dinero. Somos una familia muy agradecida al club, pero el sueño de todo futbolista cuando sale de un equipo como Argentinos es jugar en Boca o en River. Y el sueño de Alexis es jugar en Boca”, dijo el ex futbolista xeneize y ex secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister. El ex jugador participó como lateral izquierdo en el club desde 1992 (cuando se coronó campeón) hasta 1996. Su hijo Alexis Mac Allister –de 20 años y por quien Boca está interesado– jugó 23 partidos con la casaca del club de La Paternal en 2018, y marcó cinco goles.