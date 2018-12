Los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires presentarán una medida judicial con la que buscarán “ponerle freno” a las subas de tarifas anunciadas por el Gobierno. Así lo confirmó el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis, quien acusó a la administración de Mauricio Macri de “no tener registro de la realidad” e indicó que por el momento se está analizando si la iniciativa será un amparo o una cautelar. “Estamos conversando para que los 40 intendentes peronistas podamos unificarnos en una sola presentación”, puntualizó Katopodis.

Los anuncios hechos por el Poder Ejecutivo sacudirán los bolsillos de los contribuyentes y están por encima de los porcentajes de cualquier paritaria cerrada este año para afrontar la economía doméstica del año que viene. Por eso los intendentes se comunicaron en el chat que comparten para avanzar en una propuesta común para frenar la suba.

Una de las bases sobre las que se cuestionará la legalidad de las modificaciones tarifarias es que su anuncio no cumple con la condición necesaria de la audiencia pública. Es por ello que aún resta definir el tipo de recurso más viable para “ponerle un freno a esta decisión que es brutal”. Los aumentos “van a golpear a las familias que tienen que pagarlos con el mismo bolsillo” porque “los salarios no aumentaron ni van aumentar en esa proporción”, explicó Katopodis.

Por su parte, el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, comentó que algunos de sus pares se reunirán hoy mismo para analizar qué tipo de presentación se hará “para terminar con esta locura de más aumentos que luego se trasladan a los servicios que brindan los municipios”. “Si el gas aumenta, si la nafta aumenta, los insumos médicos también y los salarios tienen que aumentar como corresponden”, ejemplificó durante una entrevista por AM 530, en la que acusó al gobierno de Cambiemos de “no pensar en el crecimiento de la economía ni en el trabajo ni en el desendeudamiento, sino en los dos desafíos que tiene el Presidente: no defaultear la Argentina y que no haya más corridas cambiarias”.

No es la primera vez que los intendentes del Conurbano se aúnan para salirle al cruce a una medida por el estilo. En octubre habían presentado un recurso de amparo contra el aumento retroactivo del gas que con que ahora el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, había querido hacerle pagar a los usuarios las mermas de ingresos que la distribuidoras tuvieron por la devaluación.