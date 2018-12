Nací en Buenos Aires en 1966. Entre los años 1979 y 1984 hice la escuela secundaria (industrial, técnico químico) y empecé a escribir luego de haber descubierto a los surrealistas. En 1997 se publica Cacerías (relatos). Ricardo Piglia leyó este libro antes de que se publicara, le gustó mucho y nos hicimos amigos. En 2001, gracias a él, me publican en España mi primera novela Ropa de fuego, que también sacó un premio del Fondo Nacional de las Artes. En 2009 me publican, también en España, La mitad mejor (novela). En el 2013 me publican en editorial Edhasa la novela Polígono Buenos Aires y luego en 2017 La escuela de Satán (relatos). Puedo decir que Fernando Fagnani es mi editor y eso me enorgullece. Los textos que acá se presentan pertenecen a una novela que estoy escribiendo y que por ahora se llama Puertas. Es una novela desarmada en relatos relacionados por los personajes pero no tiene un argumento que aglutine las historias. Son muchas historias en donde la temporalidad también está desordenada y en donde lo más importante es encontrar la fluidez de un estilo y los puntos de vista por lo menos excéntricos de sus protagonistas.