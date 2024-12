"Voy a dar un salto al vacío, pero yo quisiera sugerirle a ese diputado (en referencia al salteño Alfredo Olmedo que propuso construir un muro en la frontera con Bolivia) que hable con la esposa del señor Macri, que la señora (Juliana) Awada le cuente cómo trabajan los bolivianos, eso se lo recomiendo a ese diputado (...) Yo personalmente he estado participando en procesos donde esta señora estaba involucrada por trabajo esclavo. Así que, señores, antes de pensar en muros, piensen bien en su economía", advirtió el presidente del Senado de Bolivia, José Alberto Gringo Gonzáles al salir al cruce sin medias tintas de las restricciones migratorias avaladas por el decreto del presidente Mauricio Macri.

Autoridades del gobierno, legisladores del oficialismo y de la oposición de Paraguay y Bolivia tildaron de “racista” la decisión de Macri, que a partir del decreto 68/2017 modifica la ley actual, endurece el control migratorio y acelera el proceso de expulsión en caso de delitos y de ingreso ilegal de extranjeros. Las embajadas de ambos países expresaron también su conmoción ante los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich "porque estigmatiza a sus connacionales". El presidente del Senado boliviano, José Alberto Gringo Gonzales, afirmó que evalúan tomar acciones concretas para brindar seguridad a sus ciudadanos ante el decreto oficialista.

En un comunicado, la embajada paraguaya en Buenos Aires explicó que su titular, Federico A. González, se reunió con el vicecanciller argentino, Pedro Villagra, porque consideran preocupantes las expresiones de Bullrich que “generalizan y estigmatizan a la comunidad paraguaya, la cual, muy por el contrario, siempre se ha destacado por su laboriosidad y honestidad”. González recordó que esta modificación de la ley migratoria aún tiene que ser aprobada por el Congreso a la vuelta del receso parlamentario, ante la posibilidad de que la medida sea reconsiderada y rechazada.

Al presentar el proyecto, la ministra había sostenido que al país “ vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga”. El embajador boliviano Santos Tito también apuntó contra ella y aportó cifras concretas: el 99, 8 por ciento de los bolivianos “contribuyen al desarrollo del país con un trabajo honesto en Argentina”. El embajador reconoció que cada Nación soberana puede elegir su política migratoria, aunque cuestionó que Bullrich “se extralimitó al salir a estigmatizar, a manifestar rasgos xenofóbicos indisimulables”.

“Estas acciones unilaterales pueden generar acciones de xenofobia, racismo y discriminación”, expresó también el ministro de defensa boliviano, Reymi Ferreira. Sus declaraciones se suman a las del presidente Evo Morales, que pidió por twitter a los presidentes latinoamericanos que no sigan “políticas migratorias del norte”.

Ante esa situación “preocupante”, Gonzales no descartó que una comisión viaje hasta la frontera con Argentina para verificar si existe o no maltrato a los bolivianos que pretendan ingresar. “Estamos a través de la Cancillería, de diferentes instancias del Ejecutivo y de la propia Asamblea siguiendo con mucha expectativa lo que está pasando y seguramente vamos a llevar adelante algunas iniciativas", anunció.

Para la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, una inspección "no es suficiente” y por esa situación existirán “otro tipo de acciones”, en coordinación con el Órgano Ejecutivo. "Lo que hace (Argentina) es vincular al migrante con la delincuencia, que es inaceptable. El migrante es un ciudadano que trabaja fuera de su país. No es un delincuente y no se lo puede tachar de esta manera”, reclamó.