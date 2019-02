El tribunal oral criminal que juzga por “abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores” a Cristian Aldana, ex líder del grupo El Otro Yo, apartó al abogado del artista, Rodolfo Patiño, por “abandono” de la defensa y lo reemplazó por un defensor oficial. Los jueces Rodolfo Bustos Lambert, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Goerner, que forman parte del Tribunal Oral 25, detallaron que el abogado Patiño faltó a dos audiencias, lo que ponía en riesgo el juicio oral. Patiño presentó un certificado odontológico para justificar sus faltas pero el tribunal entendió que llegaba fuera de término y que la dolencia no ameritaba ausentarse de una audiencia en la que se leerían resoluciones por secretaría. Aldana está detenido en el penal de Marcos Paz desde diciembre de 2016, con prisión preventiva prorrogada, acusado de violación y abusos por varias de sus ex parejas y seguidoras de la banda “El otro yo”.