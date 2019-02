El padre de la chica de 14 años que denunció haber sido violada por un grupo de jóvenes en un camping de Miramar en la madrugada de Año Nuevo hizo pública una carta para cuestionar la excarcelación extraordinaria otorgada a los tres imputados de la causa, y pidió que los defensores de los sospechosos “dejen de ensuciar” a su hija. La carta de Esteban Aller asegura que “los jueces, los fiscales no son claros, no nos dan tranquilidad en medio de tanta agresión”. “La están ensuciando los profesionales que defienden a los violadores, intentando justificar que la aberración más sucia se perdone y que la figura de adulto responsable se minimice pidiendo la libertad de quienes no supieron contenerse ante la tentación y sumisión de una nena de 14 años”, escribió.