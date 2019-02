Dante, el obrero de la construcción que increpó al presidente Mauricio Macri al reclamarle que “haga algo” para resolver la crisis económica, nunca imaginó la repercusión que iban a tener sus frases. El video que captó ese momento tuvo una altísima difusión que obligó a los hombres del gobierno a elaborar un plan de control de daños. En ese sentido, funcionarios se reunieron ayer con el obrero, llamado Dante, con la intención manifiesta de escucharlo, pero también para mostrar que el Gobierno atiende y acompaña a los más necesitados. Si bien la intención del oficialismo era cerrar este difícil momento con una visita de a la Casa Rosada, lo cierto es que por ahora esa reunión no está confirmada.

Ayer, durante la mañana, se disparó el rumor de que Dante había sido suspendido por la empresa para la que trabaja por haber protagonizado el entredicho con el jefe de la Casa Rosada. Sin embargo, tanto la Uocra como la Secretaría de la Vivienda del gobierno porteño desmintieron la especie. En rigor, lo que había ocurrido es que Dante no se había presentado a trabajar –con la anuencia de la empresa– porque la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Fernando De Andreis, se había comunicado con el obrero para pactar una visita a su casa. Había comenzado el operativo de control de daños.

“Se reunieron con él para escucharlo y ver un poco la situación. No hay nada confirmado que se vaya a reunir con el Presidente”, aseguraron desde las oficinas de De Andreis. Poco después, se conoció un audio de Dante donde no se refería al encuentro con los hombres del presidente pero se preocupaba en desmentir el rumor sobre su suspensión y/o despido: “Soy el que estuvo ayer (por el martes) con el Presidente. No es como dicen algunos medios. Yo no estoy suspendido, vinieron a verme gente del Gobierno, se preocuparon de mi situación”, dijo y luego agregó que “quiero que dejen de decir cosas que no van. Por favor les pido que desmientan todo lo que están diciendo en los medios, no es así, el Presidente me escuchó le dije algunas cosas que no están bien y el lo sabe bien”.

El mensaje, que también se viralizó, culmina con un pedido del obrero: “Por favor les pido que dejen de decir estupideces y desmientan ahora mismo, yo no estoy suspendido, estoy en mi casa con una reunión con gente del gobierno, por la preocupación del presidente”.

El secretario de Vivienda, Iván Kerr, fue otro de los funcionarios que integró el equipo de control de daños. Primero aclaró que “en ningún momento” la empresa contratista Riva lo suspendió y luego intentó despegar al gobierno de la posible decisión. “No es un obrero que pertenezca a una obra de Procrear. Es un obrero que pertenece a una jardín que está construyendo el Gobierno de la Ciudad dentro del predio de Procrear”, dijo Kerr. A esa altura de la jornada, el secretario de Vivienda estaba entusiasmado con la posibilidad de una reunión entre Dante y Macri: “El Presidente lo va a recibir, y por lo que sé, por eso no vino a trabajar”, dijo el funcionario sin saber que para ese entonces eso se había enfriado.

La preocupación del Gobierno por corregir lo que sucedió con Dante tiene que ver además con la recorrida presidencial que estaba preparada. Durante el programa de Víctor Hugo Morales en AM750, se reveló que a los trabajadores que se fotografiaron con Macri los habían preparado previamente con vestimenta y cascos nuevos. “Fueron prolijamente vestidos, les dieron ropa nueva, cascos nuevos, los posicionaron detrás de Mauricio Macri y en ese momento Dante lo interpela al Presidente”. La información la obtuvieron de los mismos compañeros de Dante, aunque aclararon que ellos “tienen mucho miedo de hablar y no quieren exponerse”. Todo indica que Dante fue quien se salió del libreto cuando dijo “no entiendo, tratemos de hacer rápido las cosas. Estamos peor, haga algo”.