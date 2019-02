Desde Santa Fe

El ministro Pablo Farías les pidió ayer los docentes y a los trabajadores públicos santafesinos que valoren la propuesta de la provincia. "La cláusula de actualización automática implica que los sueldos aumentarán el porcentaje de la inflación de cada mes. No es cierto que no hay un aumento (en enero y febrero), al contrario, les aseguramos un aumento salarial permanente durante todo el año, atado al índice de la inflación. Esa es la tranquilidad que les queremos dar", explicó. Y agregó: "Es una propuesta superadora a la mayoría de las que se discuten en el país. En el resto de las provincias se discute cómo recuperar el poder adquisitivo de salarios que perdieron entre el 15 y el 20 por ciento. En Santa Fe, no cayeron ante la inflación".

Farías hizo el llamado, en medio de la votación de Amsafé que hoy definirá en su asamblea si acepta la oferta oficial o la rechaza. La mayoría de las mociones proponen paros de 48 y 72 horas, por lo que el comienzo del ciclo lectivo se postergaría una semana hasta el lunes 11 de marzo. "Descartamos que por las medidas de fuerza las clases no van a comenzar el miércoles 6 de marzo, como quisiéramos", admitió.

"Estamos dispuestos a discutir y avanzar. Lo que sí sería bueno hacerlo con los chicos en las escuelas".

Según el ministro de Gobierno, la propuesta a maestros y estatales "tiene que ver con lo más exitoso de la política salarial en la provincia en 2018, que es la aplicación de la cláusula gatillo. Lo que le proponemos ahora es seguir aplicando esa cláusula y darles la tranquilidad de que los salarios se van a seguir actualizando de acuerdo a la inflación".

"Creemos que es una propuesta superadora a las que se debaten en el país. En el resto de las provincias, se discute cómo recuperar salarios que perdieron poder adquisitivo entre el 15 y el 20 por ciento" en 2018. "La realidad de los trabajadores del Estado santafesinos es que no han perdido ante la inflación. En otras provincias también discuten la posibilidad de aplicar una cláusula gatillo que aquí se aplica hace un año y le proponemos seguir aplicándola", insistió.

A juicio de Farias, el conflicto docente en Santa Fe está "cruzado" por la decisión de Mauricio Macri de suspender la paritaria nacional. "Este es el cuarto año que nos toca un inicio de clases complicado, con medidas de fuerza, y siempre estuvimos cruzados por el conflicto nacional. Yo diría que la decisión" de Macri de "no convocar a la paritaria docente nacional ha profundizado todos los conflictos en el país y la provincia de Santa Fe no escapa a eso".

-Los gremios docentes piden un aumento de una "suma importante" para el arranque del año. ¿Qué posibilidades tiene la provincia? -le preguntaron.

-El porcentaje de aumento lo estamos ofreciendo. La cláusula de actualización automática implica que los salarios aumentarán el porcentaje de la inflación de cada mes. No es cierto que no hay un aumento salarial, al contrario, aseguramos un aumento salarial permanente durante todo el año atado al índice de la inflación -contestó Farias.

"El año pasado, los docentes percibieron una suma por material didáctico que hoy no tienen porque se cobraba en 12 cuotas y la última se pagó con el sueldo de diciembre, que se percibió en enero. Esas cuestiones están en discusión en la mesa paritaria, como los concursos y titularizaciones y otros asuntos que tienen que ver con la vida de los docentes. sugirió el ministro.

-¿Van a volver a convocar a los docentes a la mesa paritaria?

-Necesitamos saber la definición (de la asamblea de hoy). Descartamos que por las medidas de fuerza las clases no comenzarán el 6 de marzo como quisiéramos. Porque en primer lugar porque hay un paro nacional en ciernes de 48 horas, así que seguramente vamos a tener que esperar la decisión de las medidas de fuerza para volver a sentarnos" en la mesa de negociaciones.

El gobierno recordó que la cláusula gatillo les permitió a los maestros alcanzar un salario de 22.785 pesos para el cargo testigo en marzo y alrededor de 39.000 pesos para el promedio de la planta docente, y que garantizará la permanente actualización salarial para sostener el poder adquisitivo.