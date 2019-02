Pablo Milanés volverá a la Argentina para traer lo que tituló Esencia, un recorrido por su historia, que por supuesto incluye clásicos como “Yolanda”, “Si ella me faltara alguna vez”, “Para vivir” o “El breve espacio en que no estás”. Después de tocar puntos como Miami, donde actuará a fines de marzo con su compatriota Carlos Varela, llegará al escenario del teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125) el próximo 5 de abril, con una pequeña banda de piano, contrabajo y percusión. “A pesar de mis 27 operaciones, salir a cantar es mi vida, es lo que me da emoción. La magia que vivo cuando empiezo a cantar me da ganas de vivir, es algo inenarrable”, dijo en una reciente entrevista a propósito de esta gira.