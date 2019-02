Alberto Fernández celebró el encuentro entre Cristina Kirchner y Felipe Solá

"Divididos le hacemos el favor a Macri"

El ex jefe de Gabinete analizó en la AM750 la situación del peronismo con miras a las elecciones y se refirió a la reunión entre la ex presidenta y el ex gobernador. Llamó a "coordinar esfuerzos para garantizar la unidad". El audio completo de la entrevista en el programa de Gisella Marziotta y Darío Villarruel.